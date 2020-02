THL laajentaa koronaohjeistustaan koskemaan koko Manner-Kiinaa

Oireet voivat olla kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, jotka ilmenevät kahden viikon kuluessa Kiinasta saapumisen jälkeen. Kuvassa hengityssuojaimilla suojautuneita lentomatkustajia saapumassa Shanghaista. LEHTIKUVA/AFP

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL laajentaa epidemiaohjeistustaan koskemaan kaikkialta Manner-Kiinasta Suomeen saapuvia. Ohjeet matkustajille on laadittu uuden koronaviruksen varalta.

THL kehottaa äkillisiä hengitystieoireita saaneita olemaan ensin puhelimitse yhteydessä paikalliseen sairaalaan tai terveyskeskuksen päivystykseen.

Oireet voivat olla kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, jotka ilmenevät kahden viikon kuluessa Kiinasta saapumisen jälkeen.

Tapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan estää muiden ihmisten sairastuminen, THL muistuttaa.

Uusia tapauksia on todettu kaikissa Kiinan maakunnissa, myös alkuperäisen epidemia-alueen Wuhanin kaupungin ja Hubein maakunnan ulkopuolella.

THL:n verkkosivuilta löytyvät ohjeet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja kiinaksi.

Laitos muistuttaa, että yskiessä ja aivastaessa tulee suojata suu paperinenäliinalla ja heittää se heti roskiin. Jos nenäliinaa ei ole, tulee aivastaa puseron hihaan, ei käsiin.

Ensimmäiset koronavirusepäilyt Suomessa ilmenivät noin kaksi viikkoa sitten, kun kaksi kiinalaisturistia hakeutui päivystykseen Ivalossa. Epäilyt osoittautuivat testien jälkeen aiheettomiksi.

Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa tunnettu koronavirustapaus vahvistettiin viime viikon keskiviikkona. Kyseessä on kiinalaisnainen, joka oli lomailemassa Saariselällä. Nainen oli otettu päivää aiemmin eristyksiin Lapin keskussairaalaan.

Sunnuntaina kolme suomalaista saapui evakuointilennolla Kiinasta Ranskaan, jossa he ovat seurattavana.

Finnair ilmoitti tammikuun lopussa peruvansa kaikki lentonsa Manner-Kiinaan lähes koko helmikuun ajaksi koronaviruksen vuoksi. Vastaavanlaisia ratkaisuja Kiinan-lennoistaan ovat tehneet lukuisat lentoyhtiöt ympäri maailman.

Kahden risteilyaluksen matkustajat ja miehistö ovat joutuneet karanteeniin koronavirustartuntojen takia. Japanin Jokohamassa eristetyllä Diamond Princess -risteilijällä on noin 3 700 ihmistä, jotka joutuvat jäämään alukselle karanteeniin 14 päiväksi eli viruksen oletetun itämisajan ajaksi.

Aluksella oli ainakin kymmenen tartunnan saanutta ihmistä, jotka on siirretty maihin saamaan hoitoa.

Hongkongin satamassa on eristetty Dream World -alus, joka viime kuussa risteili Kiinasta Vietnamiin. Sen miehistön jäsenistä noin 30:llä on koronatartuntaan viittaavia oireita, kuten kuumetta. Alukselta löydettiin aiemmin kolme varmistettua tartuntaa. Aluksella on 3 600 matkustajaa ja miehistön jäsentä, kertoo South China Morning Post. Alus joutui palaamaan Hongkongiin, kun Taiwan kielsi sitä saapumasta maahan.