Kaneja on hylätty tahallaan maatilan pihapiiriin Forssassa – "Lemmikkieläimen lopettaminenkin on armollisempi vaihtoehto kuin heitteillejättö"

Kaksi hylättyä kania on turvallisessa hoidossa Korpisaaren kanitarhalla. Yksi kani on vielä karkuteillä.

Tiina Leppämäki

Nämä kaksi kania hylättiin hevostilan pihapiiriin Forssan Savijoella. Nyt kaniherrat asustelevat turvallisesti läheisellä Korpisaaren kanitarhalla.

Ainakin kolme kania on jätetty tahallaan hevostilan pihapiiriin Forssan Savijoella.

Autonjäljistä ja ajoituksesta päätellen kaneja on käyty kuljettamassa tilalle mahdollisesti kahdella eri keikalla. Kaneja löytyi heinäsuojasta ja tallin nurkalta lauantaina ja tiistaina.

Hevostilan omistaja toimitti kaksi hylättyä kania hoitoon läheiselle Korpisaaren kanitarhalle. Tiina Leppämäki Korpisaaren kanitarhalta kertoo, että kolmannesta kanista on tehty myös näköhavainto. Se yritetään saada loukulla kiinni.

Leppämäki on tehnyt hylätyistä kaneista päivityksen Facebookiin. Kiusanteosta aiotaan ilmoittaa myös viranomaisille.

"Tämä on täysin vastuutonta toimintaa. Ensinnäkin kesy ja ihmisestä riippuvainen lemmikkikani ei kuulu luontoon. Se on kanille kauhea paikka. Yhtä vastuutonta on jättää kanit riesaksi toisten nurkkiin", Leppämäki sanoo MT:lle.

Kaneja harrastuksekseen kasvattava Leppämäki muistuttaa, että kesy kanikin on saalieläin. Se pakenee ja piiloutuu tuntiessaan itsensä vähänkään uhatuksi.

Kanit ovat myös nopeita lisääntymään, joten keväällä hylkäämispaikalla saattaa olla paljon poikasia, jos kaikkia eläimiä ei löydetä.

Kanien hylkääminen maatilalle kertoo Leppämäen mielestä ihmisten luonnosta vieraantumisesta ja eläinten liiasta inhimillistämisestä.

"Lemmikkieläimen lopettaminenkin on armollisempi vaihtoehto kuin heitteillejättö, jos eläimestä ei pysty huolehtimaan."

Leppämäen mukaan kaneille ja muille lemmikkieläimille järjestyy kyllä uusi koti, kunhan uskaltaa avata suunsa ja kysellä.

"Tässäkin tapauksessa olisi voinut pyytää apua ovikelloa soittamalla tai jättää kanit ovelle edes suljetussa laatikossa."

Mustavalkoinen uros on leijonanharjas-risteytys ja vielä keskenkasvuinen. Valkoinen (venäläinen) uros on aikuinen leijonanharjas. Molemmat kanit ovat suhteellisen kesyjä ja hyväkuntoisia. Niistä on huolehdittu hylkäämiseen saakka.

Tiina Leppämäki kertoo, että he todennäköisesti pitävät Korpisaaren kanitarhalla mustavalkoisen kanin. Valkoisen kanin mahdollisesta kasvattajasta on saatu joitakin johtolankoja Facebook-päivityksen kautta.

Korpisaaren kanitarhalla syntyy vuodessa noin 40–50 kaninpoikasta. Kaneja lähtee tarhalta lemmikeiksi kerrostaloihin, tallikaneiksi ja terapiaeläimiksi.