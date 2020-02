Irlanti äänestää ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa, kansallismielinen Sinn Fein nousi kyselyiden ykköspaikalle

Sinn Feinin puheenjohtaja Mary Lou McDonald (oik.) kampanjoi torstaina Dublinissa. Lehtikuva/AFP

Irlannissa on tänään ennenaikaiset parlamenttivaalit brexitin jälkimainingeissa. Suuren naapurimaan Britannian EU-erosta ei vaalikamppailussa ole kuitenkaan paljoa puhuttu, vaan huomio on keskittynyt muun muassa asuntopulaan ja ongelmiin terveydenhuollon palveluissa.

Äänestyspaikat avautuivat aamulla kello 9 Suomen aikaa, ja äänestys päättyy puoliltaöin Suomen aikaa. Monimutkaisen vaalijärjestelmän tähden tulosten valmistuminen kestää kauan.

Mielipidekyselyissä kärkeen on ponnahtanut vasemmistolainen ja kansallismielinen Sinn Fein -puolue. Sen mahdollisuuksia päästä ensimmäistä kertaa hallitusvastuuseen painaa puolueen menneisyys Irlannin tasavaltalaisarmeijan IRA:n poliittisena siipenä.

Pääministeri Leo Varadkarin Fine Gael -puolueen vähemmistöhallitus on ollut vallassa vuoden 2016 vaaleista alkaen. Sitä on tukenut oppositiosta käsin toinen keskustaoikeistolainen puolue Fianna Fail, jonka mielestä nyt olisi sen aika ottaa vetovastuu maan johtamisesta.

Fianna Fail on ollut viimeisissä kyselyissä ennen vaaleja toiseksi suosituin, Fine Gael taas on pudonnut kolmannelle sijalle. Kolmen suosituimman puolueen kannatus on pyörinyt 20–25 prosentin tuntumassa, ja kaikki muut puolueet jäävät alle 10 prosenttiin.

Molemmat perinteiset keskustaoikeiston valtapuolueet ovat etukäteen torjuneet mahdollisen hallitusyhteistyön Sinn Feinin kanssa.

Suomen Dublinin-suurlähettilään Raili Lahnalammen mukaan Sinn Feiniä kannattavat erityisesti nuoret, joille Pohjois-Irlannin väkivaltaisuudet ovat etäisempi asia kuin vanhemmille ikäpolville.

"Lisäksi Sinn Feinn on antanut hyvin selkeitä lupauksia muun muassa 100 000 uuden asunnon rakentamisesta ja yritysveron korottamisesta, Lahnalampi kertoi STT:lle aiemmin tällä viikolla.

Puolue haluaa pitää nykyisen 65 vuoden eläkeiän, kun muut ovat sitä nostamassa.

Asuntopula on nostanut vuokrat ja tonttimaan hinnat Irlannissa keskiluokan ulottumattomiin. Focus Ireland -hyväntekeväisyysjärjestön mukaan vajaan viiden miljoonan asukkaan maassa on liki 10 000 asunnotonta.

Äänestys Irlannissa päättyy puoliltaöin Suomen aikaa, minkä jälkeen on odotettavissa ovensuukyselyiden tuloksia. Varsinaisten tulosten valmistuminen kestää kauan. Syynä on monimutkainen vaalijärjestelmä, jossa äänestäjä voi antaa ykkösäänen lisäksi useita toissijaisia ääniä eri puolueiden ehdokkaille.