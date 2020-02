MT ei jaa yksilöityjä asiakkaiden tietoja teknologiajäteille – yksittäisiä lukijoita ei seurata

Juho Leskinen

MT ei seuraa yksittäisiä uutistensa lukijoita eikä jaa tietoja teknologiajäteille. Mutta jos lukija on itse kirjautunut Googlen tai Facebookin käyttäjätunnuksilla, yhtiöille jää tietoja siitä, mitä uutisia he ovat lukeneet MT:n sivuilla.

Maaseudun Tulevaisuus ei luovuta asiakastietoja teknologiajäteille Googlelle ja Facebookille. Osa suomalaisista yrityksistä ja myös mediataloista tekee yhteistyötä markkinoinnin kohdentamiseksi ylikansallisten teknologiatalojen kanssa. Yhteistyön osana liikkuu asiakkaiden tietoja, kuten MT kertoi.

MT noudattaa tässä EU:n tietosuoja-asetusta GDPR:ää.

"Emme luovuta asiakkaita koskevaa dataa ulkopuolisille ilman vastaajan suostumusta", kertoo Viestilehtien myyntijohtaja Petri Numminen, joka myös vastaa asiakastiedoista koko yhtiön puolesta.

Linjaus siitä, että asiakkailta mahdollisesti kysyttyjä yksilöityjä tietoja ei jaeta ulkopuolisille, koskee niin sisältö- kuin mediamyyntiä.

MT:ssä niin kuin muillakin uutissivustoilla tehdään toki jatkuvaa kävijämäärien seurantaa. Siinä on usein käytössä Googlen Analytics-ohjelma.

Se seuraa kävijöitä MT:n sivulla, mutta tiedot ovat nimettömiä. Näistä voidaan esimerkiksi seurata, miten moni lukija lukee eri teemoihin liittyviä uutisia ja miten he jakautuvat sijaintinsa mukaan.

Google Analytics seuraa verkkouutisia lukevan selaimen evästettä. Se tallentaa muun muassa, millä sivulla ja kuinka kauan kyseinen eväste vierailee. Tieto on kuitenkin nimetön, että MT ei kytke evästettä tiettyyn tietokoneeseen eli tiettyyn käyttäjään.

MT ei siis seuraa yksittäisiä uutissivuillaan vierailevia kävijöitä.

Google ja Facebook voivat kuitenkin kerätä myös tietoa MT:n lukijoista, mikäli nämä ovat itse antaneet yhtiöille suostumuksensa muuta kautta.

Siis jos MT:n lukijalla on itsellään Googlen tili ja hän on sille kirjautuneena uutisia lukiessaan, hänestä jää Googlelle merkintä. Ohjelma tallentaa käyttäjän internet-yhteyteen perustuvan sijainnin kunnan tai kaupungin tasolla, samoin ikä ja sukupuoli tulevat näkyviin, jos ne on itse antanut Google-tilin yhteydessä.

Myös Facebook voi tallentaa vastaavasti MT:n lukijoista tietoja, mikäli lukija on uutisia lukiessaan kirjautuneena samaan aikaan Facebookiin. Sama tapahtuu, jos MT:n uutista saapuu lukemaan Facebookin linkin kautta.

Viestilehtien tietosuojalauseke ja evästelauseke kertovat yksityiskohtaisemmin toiminnasta.

Viestilehdet tekee yhteistyötä ruotsalaisyhtiö Relevancen kanssa. Relevance myy mainostilaa MT:n ja myös monien muiden suomalaisten medioiden sivuille, mutta sitä ei tehdä yhteistyössä Googlen ja Facebookin kanssa.

Mainonnan profilointi suunnitellaan MT:n sivuilla vierailevien lukijoiden perusteella yhteistietona. Se perustuu vain niihin tietoihin, joihin lukija on MT:lle antanut käyttöluvan tietosuojalausekkeessa. Jos lupaa ei ole saatu, asiakkaan tietoja ei profilointiin käytetä.

Evästelausekkeessa mainittu yhteistyö Enreach-palvelun kanssa on päättänyt viime vuonna.

Ylen uutinen avaa havainnollisesti sitä, miten teknologiajätit toimivat uutissisältöjen kanssa ja miten uutistaloissa seurataan uutisten käyttöä. MT:n ja Ylen tapa toimia on perusperiaatteiltaan samantapainen.

Lue myös:

Some seuraa kaikkialle – annatko sille avoimet ovat?