Lännen Median päätoimittaja Matti Posio: "Tällä hetkellä Sanoman ja Alman kauppa ei vaikuta toimintaamme"

Suomen mediakentällä on Posion mukaan syytä odottaa vastaisuudessa muitakin suuria muutoksia.

Jarkko Sirkiä

Aamulehti ja Satakunnan Kansa siirtyisivät yrityskaupan myötä Sanoman omistukseen. Kumpikin lehti on mukana Lännen Mediassa.

Sanoma Median ja Alma Median mahdollinen yrityskauppa ei vaikuta tällä hetkellä mitenkään Lännen Median toimintaan, arvioi päätoimittaja Matti Posio.

"Jatkamme yhteistyösopimuksemme mukaan. Jos kauppa toteutuu ja todennäköisesti se toteutuu, Alman osakkuus Lännen Mediassa siirtyy Sanomalle."

Lännen Media on yhdentoista lehtiyhtiön omistama yhteenliittymä, jossa työskentelee toimittajia kaikista jäsenlehdistä. Jäsenlehtiä ovat Lapin Kansa, Keskipohjanmaa, Kainuun Sanomat, Hämeen Sanomat, Ilkka-Pohjalainen, Kaleva, Forssan Lehti, Turun Sanomat, Länsi-Suomi, Satakunnan Kansa ja Aamulehti.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hyväksyntää odottavan yrityskaupan myötä Aamulehti ja Satakunnan kansa siirtyisivät Sanoman omistukseen.

Posion mukaan kaupan toteutuessa Sanoman tulee keskustella Lännen Median toiminnasta muiden omistajien kanssa.

"Tällä hetkellä on liian aikaista sanoa, miten kauppa vaikuttaisi toimittajien työskentelymahdollisuuksiin Aamulehden ja Satakunnan Kansan toimituksissa."

Posio sanoi yllättyneensä kaupasta kertovasta uutisesta, mutta osanneensa myös odottaa media-alalla suuria muutoksia.

"Tämä on nyt sitä median murrosta josta on pitkään puhuttu. Varmaa on, että tämä kauppa ei ole viimeinen muutos joka alalla tapahtuu."