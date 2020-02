Hallitus ei ole tehnyt päätöstä Kreikan pakolaisleirien lapsista – pohtii käsittelyaikataulua piakkoin

"Päivämäärää ei ole vielä katsottu. Tämä selvitys on nyt tullut ja lähdemme kartoittamaan, missä vaiheessa hallitus tätä käsittelee", Marin sanoi toimittajille eduskunnassa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.). LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että hallitus tuskin vielä ensi viikolla käsittelee kysymystä Kreikan pakolaisleireillä olevista perheettömistä alaikäisistä. Marin on suurimman osan ensiviikosta matkoilla, mutta hän arvelee, että sen jälkeen hallitus voisi katsoa, millä aikataululla asiaa on mahdollista käsitellä.

"Päivämäärää ei ole vielä katsottu. Tämä selvitys on nyt tullut ja lähdemme kartoittamaan, missä vaiheessa hallitus tätä käsittelee", Marin sanoi toimittajille eduskunnassa.

Sekä sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) että Marin sanovat, että Kreikan pakolaisleirien tilannetta käsiteltiin hallituksen iltakoulussa lokakuussa.

Ohisalon mukaan sisäministeriö on hallituksen yhteisten keskustelujen pohjalta selvittänyt, onko mahdollista, että Kreikan pakolaisleireillä olevia erityisen vaikeassa tilanteessa olevia lapsia autettaisiin. Esimerkiksi hän mainitsee yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat.

Asiaa toimittajille eduskunnassa kommentoineen Ohisalon mukaan hallituksen piirissä on käyty syksyn iltakoulukeskusteluiden lisäksi muitakin keskusteluita.

Sekä Marin että Ohisalo sanoivat toimittajille eduskunnassa, että hallitus ei ole vielä päättänyt, otetaanko leireiltä alaikäisiä ja kuinka paljon.

Marin ei tiedä, onko jollain taholla toive siitä, kuinka paljon Suomi ottaisi leireiltä ihmisiä.

Marin sanoo parhaan lääkkeen siirtolaiskysymykseen olevan Euroopan yhteinen politiikka. Yhteistä poliittista linjausta ei ole kuitenkaan pystytty tekemään, sillä Euroopassa maat ovat asiasta erimielisiä.

Kulmunin mukaan Ohisalon ulostulo hieman yllätti

Kreikan pakolaisleireillä olevien tilanne nousi pinnalle aiemmin tällä viikolla, kun Ohisalo sanoi Ylelle, että hän haluaa Suomen ottavan vastaan perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikan pakolaisleireiltä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi puolestaan keskiviikkona muun muassa MTV:lle yllättyneensä Ohisalon ehdotuksesta tuoda orpolapsia Suomeen Kreikan pakolaisleireiltä.

"Kyllä se hivenen yllätti, mutta toki näistä asioista on käyty viime vuonnakin keskustelua ja tiedossa on, että Kreikan leireillä on paljon alaikäisiä lapsia ja näyttää siltä, että Kreikka ei yksin tämän asian kanssa selviä", sanoi Kaikkonen toimittajille eduskunnassa.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoi toimittajille torstaina eduskunnassa, että hallitus on käsitellyt asiaa viime syksynä. Sen jälkeen asia ei hänen mukaansa ole ollut hallituksen pöydällä, minkä takia asian nouseminen esille tuli hänelle hieman yllätyksenä.