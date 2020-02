Ilmatieteen laitos on antanut kovan tuulen varoituksen osaan Suomea.

Tuuli voimistuu illalla. Arkistokuva. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Viikonlopun sateet nostavat uuden tulvan Länsi- ja Lounais-Suomeen – tuulet kovenevat yötä kohti, sähkökatkoihin on syytä varautua

Sunnuntain runsaat sateet saavat joet tulvimaan jälleen alavimmille pelloille länsirannikolla ja Lounais-Suomessa. Tulvakeskus tiedotti asiasta sunnuntaina.

Sadekertymän ennustetaan olevan paikoin viime viikonloppua suurempi. Ennusteen mukaan Loimijoki voi nousta alkuviikon huippua korkeammalle ja nostaa samalla Kokemäenjoen vedenkorkeutta Huittisissa ja Porissa.

Myös Kyrönjoen ja Lapuanjoen vedenkorkeudet voivat nousta keskimääräisiä kevättulvia suurempiin huippuihin. Säkylän Pyhäjärvi on noussut jo säännöstelyn ylärajan yli. Yhtä korkealla järven pinta on ollut viimeksi 2007 ja sateet nostavat pintaa edelleen.

Tulvakeskuksen mukaan leudon ja sateisen talven seurauksena järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskitason yläpuolella koko maassa lukuun ottamatta Lappia. Suurista järvistä muun muassa Päijänne ja Keitele ovat nousussa ja jo tyypillisen kevättulvahuipun tasolla.

Ennusteen mukaan Päijänteen vedenkorkeus voi nousta maalis-huhtikuun aikana tulvarajan yläpuolelle. Saimaan vedenkorkeus on myös ajankohtaan nähden harvinaisen nopeassa nousussa.

Länsi-Suomessa Lappajärvi ja Pyhäjoen Pyhäjärvi sekä Kymijoen latvojen Kivijärvi ovat poikkeuksellisen korkealla, kuten myös Keurusselkä sekä muut Kokemäenjoen latvaosien järvet.

Tänään on syytä varautua sähkökatkoihin ja voimakkaaseen tuuleen. Ilmatieteen laitos on antanut kovan tuulen varoituksen osaan Suomea. Pahimmillaan tuuli puhaltaa 20–25 metriä sekunnissa. Myrskytuuli puhaltaa, kun kymmenen minuutin keskituuleksi on mitattu vähintään 21 metriä sekunnissa.

Näin kovat tuulet katkovat puita ja vaurioittavat heikkoja rakennuksia. Joillakin mittauspisteillä on aamun aikana mitattu jo myrskylukemia.

Tuuli on illasta alkaen voimakasta Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Tuuli on illasta alkaen vaarallisen voimakasta Pohjanmaalla, jossa tuulen nopeus nousee puuskissa 25 metriin sekunnissa.

Sateita ennustetaan tulevan Perämeren pohjoisrannikolle seuraavan vuorokauden aikana 25–30 millilitraa ja Etelä-Lappiin yli 20 millilitraa. Sateet tulevat pääosin lumena, mutta etenkin rannikolla lumi saattaa lämpenevän sään takia muuttua vetiseksi.

Rannikkoalueille sademäärät ovat seuraavan vuorokauden aikana yli 10 millimetriä.

Länsi-Suomen merivartiosto pyytää Twitterissä ihmisiä huomioimaan poikkeukselliset olosuhteet merellä ja jäällä liikkumisen suhteen.

"Perämerellä meriveden korkeus voi nousta pahimmillaan yli kahden metrin poikkeuksellisen huonon sääolosuhteen vuoksi", Länsi-Suomen merivartiosto tviittaa.

Ilmatieteen laitos varoittaa myös, että ajokeli on tänään osassa maata erittäin huono ja myös jalankulkuväylät ovat osassa maata erittäin liukkaita.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Jantunen sanoo, että sää on suorastaan syksyisen oloinen eikä aurinko pääse paistamaan oikeastaan missään päin Suomea.

Alkavalla viikolla sateet tulevat pääosin kuuroina ja torstaina aurinko saattaa paistaa.

Talven tuloa koko Suomeen saadaan kuitenkin vielä odotella.

"Siellä missä ei ole lunta, ei ole sitä tulossakaan", Jantunen toteaa.