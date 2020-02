Matkailupomo: Viruspelkojen vaikutus Lapin matkailuun ei ole mitenkään massiivinen

Lapin matkailun kokonaisvolyymista kiinalaisten osuus on ollut yöpymisillä mitattuna neljä prosenttia.

Lautailijat nauttivat hangista Kaunispään rinteillä lauantaina. Saariselällä ravintoloiden ja hotellien työntekijät eivät ole huomanneet eroa matkailijamäärissä edellisiin vuosiin verrattuna. Koronaviruksesta ei myöskään enää juuri puhuta.

Lapin markkinointi- ja viestintäyhtiö House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssasen mukaan koronavirus tai enemmänkin sen pelko on vaikuttanut viime viikkojen aikana merkittävästi kiinalaisten matkailuun. Lapin matkailun kokonaisvolyymista kiinalaisten osuus on ollut yöpymisillä mitattuna neljä prosenttia.

Tarssanen huomauttaa, että koronavirustilanne vaikuttaa osaan tuosta edellä mainitusta neljästä prosentista. Hän ei kuitenkaan lähde ottamaan tarkemmin kantaa siihen, miten suuri osa kiinalaisten yöpymisistä on vaarassa viruspelkojen takia.

Toimitusjohtaja korostaa, että viruspelkojen vaikutus Lapin matkailuun ei ole mitenkään massiivinen.

"Jos halutaan arvioida kokonaisvaikutuksia, se riippuu siitä, miten viruksen tilanne globaalisti kehittyy", Tarssanen huomauttaa.

Viruspelkojen vaikutusten arviointia vaikeuttaa myös se, että matkailijamääriä ei tilastoida reaaliaikaisesti.

Matkailupomo muistuttaa, että koronaviruksen tilanne globaalilla tasolla ei ole hälyttävä. Hän lisää, että viruspelot ovat toistaiseksi vaikuttaneet ainoastaan kiinalaisturistien matkailuun.

Tarssanen ei lähde ottamaan kantaa siihen, millaisia taloudellisia vaikutuksia koronaviruksella on Lapin matkailulle.

"Sitä on mahdoton arvioida. Varmasti suurin vaikutus tällä viruksella on siihen kohteessa käytettyyn rahamäärään", hän sanoo.

Toimitusjohtaja painottaa, että lennot ja majoitukset on varattu ennakkoon, joten useimmissa tapauksissa tappiot eivät tule täysimääräisinä paikallisille yrityksille, vaikka matka jäisi jostain syystä toteutumatta. Paikalliset yrittäjät suuremmilta tappioilta pelastaa se, että peruutustapauksissa noudatetaan yrittäjiä suojaavia peruutusehtoja.

"Tottakai se, että osa kiinalaisista matkailijoista jää saapumatta, vaikuttaa siihen kulutukseen, jota he olisivat kuluttaneet täällä paikan päällä", Tarssanen lisää.

Lapissa on Tarssasen mukaan suhtauduttu virustilanteeseen melko rauhallisesti.

"THL on antanut hyvät ohjeet siitä, kuinka tältä virukselta voidaan suojautua. Useimmat näistä ohjeista on tällaisia, joita joka tapauksessa influenssakaudella noudatetaan", hän muistuttaa.

THL:n antamissa ohjeissa korostetaan esimerkiksi hyvän käsihygienian noudattamista sekä oikeanlaista yskimistekniikkaa.

Aiemmin Kiina on rajoittanut ulkomaille suuntautuvia ryhmämatkoja. Hiljattain valtio-omisteinen lentoyhtiö Finnair päätti keskeyttää Manner-Kiinaan suuntautuvat lentonsa maaliskuun loppuun saakka.

Tarssanen arvioi, että koronaviruksen vaikutukset Lapin matkailuun alkavat täsmentyä kevään aikana.

"Kun tiedetään, kuinka kauan nämä mahdolliset matkustusrajoitukset kestävät, ja milloin aletaan lentää taas normaalisti", hän sanoo.