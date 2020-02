Vaikka kehitystä onkin tapahtunut, lähes joka viides suomalainen tekee saunassa vaarallisia asioita: "Valtava paloturvallisuusriski"

Juho Leskinen

Saunaa pitäisi käyttää vain saunomiseen.

Turvallisuusyritys Verisuren kyselystä selviää, että monella suomalaisella on parannettavaa kodin turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

YouGov Finlandin toteuttamassa turvallisuuskyselyssä selvitettiin, millaisia kodin turvallisuuteen liittyviä asioita he ovat tehneet viimeisen vuoden aikana.

Lähes kaksi kolmesta eli 61 prosenttia kyselyyn vastanneista myönsi jättäneensä elektroniikkalaitteen valvomatta lataukseen yön ajaksi. Useampi kuin joka kolmas eli 36 prosenttia puolestaan oli jättänyt tiski- tai pyykinpesukoneen päälle vesivahingon uhalla ollessaan poissa kotoa.

Lisäksi alle puolet vastaajista oli imuroinut pölyt jääkaapin ympäriltä ja sen takaa. Verisure korostaa, että imurointi olisi syytä tehdä vähintään kerran vuodessa, sillä kertynyt pöly heikentää ilmankiertoa ja voi syttyä palamaan, kun laite kuumenee.

"Nämä kaikki voivat tuntua pieniltä teoilta arjessa, mutta niiden tekemisessä tai tekemättä jättämisessä voi koitua todella mittavat vahingot", Verisuren toimitusjohtaja Alexander Gräsbeck huomauttaa tiedotteessa.

Toisin kuin sopii toivoa, osa suomalaisista pitää saunaa edelleen kuivaushuoneena tai varastona. Kyselytutkimuksen mukaan nimittäin lähes joka viides suomalainen kuivattaa vaatteita tai säilyttää tavaroita saunassa.

"Harva jättää enää kynttilöitä palamaan valvomatta, mutta on huolestuttavaa, kuinka moni edelleen kuivattaa tai säilyttää tekstiilejä saunassa, vaikka on yleisesti tiedossa, että se on valtava paloturvallisuusriski. Moni tulipalo olisi ennaltaehkäistävissä omalla toiminnalla", Gräsbeck muistuttaa.

Myös keittiössä piilee paloturvallisuusriskejä. Moni meistä saattaa ihailla kauniita keittiöitä, joissa esimerkiksi keittiöpyyhe roikkuu hellankahvasta. Kannattaa pitää mielessä, että tällaiset sisustusratkaisut sisältävät riskejä.

Jos lieden päällä tai sen välittömässä läheisyydessä säilyttää tavaraa, saattaa se pahimmillaan sytyttää vakavan tulipalon. Palo voi syttyä esimerkiksi silloin, jos liesi unohtuu päälle tai se kuumenee teknisen vian vuoksi.

YouGov Finland toteutti kyselytutkimuksen Viestintätoimisto Tekirin ja Verisuren toimeksiannosta. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 24.–27.1.2020 YouGovin kuluttajapaneelissa. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi. Kokonaisvastaajamäärä on 1500.