Tielasku voi kolahtaa postilaatikkoon, vaikka kokous lykkääntyisi koronan takia – "Perustuu maalaisjärkeen, kassassa pitää olla rahaa"

Pekka Eteläniemi

Tieisännöitsijät Elina ja Ari Eteläniemi osallistuivat perholaisen Hallitustien yksityistien kokoukseen viime vuonna etäyhteydellä.

Tavallisesti kevät on tiekuntien kokousten vilkkainta aikaa.

Koronatilanteen vuoksi kokouksia on lykätty myöhemmäksi. Niitä on myös pidetty poikkeuksellisin turvajärjestelyin esimerkiksi ulkona, jos kokous on ollut välttämätön tärkeän päätöksen tekemiseksi.

