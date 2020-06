Kotimaa

Liedon Vanhalinna on kuin kivenheitto keskiajalle ja paljon varhaisempaankin aikaan muinaiseen Suomeen Kotimaa Lieto Kimmo Lundén Hämeen Härkätiellä sijaitsee Suomen varhaisin asujaimisto. Liedon Vanhalinnan polut ja esihistoriallinen kulttuuriympäristö ovat olleet retkeilijöiden suosiossa myös koronakeväänä.

Carolina Husu

Etenkin lietolaisille Vanhalinna Linnavuorineen on tuttu piknik- ja retkipaikka – myös tänä keväänä. Loppukesän huipennus on elokuun lopussa järjestettävä muinaistulien yö, jolloin Linnavuoren portailla on kunnon ruuhka.

Linnavuori nousee vasemmalla hieman arvaamatta, kun kääntyy Valtatie-10:ltä Liedon kohdalta vanhalle Hämeen Härkätielle. Matkaa Turusta Suomen varhaisimmalle asujaimistolle on Turun keskustasta vain seitsemän kilometriä. Kivenheitto Hämeenlinnan suuntaan, hiekkatietä yli metsäisen mäen – ja vieras onkin keski-ajalla. Ja itse asiassa paljon kauempanakin Suomen historiassa: Lue vapaasti kaikki MTPLUS-artikkelit! Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. TILAA MT DIGI 9,90 €/KK Haluatko lukea koko jutun? Tilaajana luet tämän ja kaikki muut koko Suomea kiinnostavat jutut. Tilaa nyt! Tilaa MT Digi 9,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään. Haluatko lukea koko jutun? Olet kirjautunut palveluun tunnuksella, jolla ei ole käyttöoikeutta tähän sisältöön. Jos haluat jatkaa tilaajille tarkoitettujen juttujen lukemista, voit tehdä uuden tilauksen. Tilaa MT Digi