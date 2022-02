Kotimaa

Miljoonia kiloja liian vähän kalaa – kala-ala kärsii lupien puutteesta, ja tulevatkin tavoitteet ovat uhattuina Kotimaa Kotimaisen kalan kasvatus ei etene suunnitelmien mukaisesti. Taustalla on Finnpulpin Kuopion tehtaankin torpannut EU-säädös.

Kari Salonen, Jarkko Sirkiä, kuvankäsittely: Aatu Jaakkola

Itämeressä tapahtuvalle kalankasvatukselle on vaikea saada ympäristölupaa. Syynä on rannikkovesien tila, jonka heikkenemistä halutaan estää. Asiasta säätävät sekä kansalliset lait että EU-direktiivit. Kotimaisen kalaraaka-aineen huono saatavuus on merkittävä haitta kalatuotteita valmistaville yrityksille.