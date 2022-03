Jos ohitustie halkoo pellot, Nerkoon maitotilat joutuvat lopettamaan toimintansa.

Petteri Kivimäki

Ohitustie halkoisi viljelijöiden pellot Nerkoon kylässä Lapinlahdella, Juhani Räihä, Pirkko Virkkunen-Korhonen ja Seija Leinonen kertovat MT:lle.

Ylä-Savossa Lapinlahdella sijaitsevassa Nerkoon kylässä on vuosikymmeniä taisteltu ohitustiestä. Ensi kerran se nousi esiin 1980-luvulla.

”Sitä on aina aika ajoin nostettu esille, ja sitten aina se on peruuntunut. Yleensä syynä on ollut rahanpuute”, eläkkeellä oleva kylällä asuva maanviljelijä Matti Hakkarainen kertoo.

Haluatko lukea juttuja rajoituksetta? Olet lukenut tämän viikon 3/3 maksutonta juttuasi. Tilaa nyt MT Digi erikoishintaan, niin voit lukea juttuja ilman rajoituksia. Tilaa nyt MT Digi erikoishintaan, niin voit lukea juttuja ilman rajoituksia. Katso tilausvaihtoehdot Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, ota digisisällöt käyttöösi