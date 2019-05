Pöllö, telkkä ja orava kilpailivat pöntöstä – arvaa kuka voitti?

Rami Marjamäki

Pöllöt eivät itse osaa rakentaa, eivätkä siivota pesää. Helmipöllön poikaset ihmettelevät kuvaajaa.

Tehokkaalla metsänhoidolla on eräs varjopuoli: se vie usein mennessään kolopesijöiden pesäpuut. Luonnonkoloja on nykyisin vaikea löytää, siksi ihmisten apu on lintumaailmalle kullan arvoinen.

Talvisaikaan pöntöt palvelevat lintujen ja oravien suojapaikkoina. Hyytävänä pakkasyönä pönttösi voi pelastaa pienen hytisijän hengen.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 2 viikkoa 0 € Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.