Tämä kunta rikkoo stereotyyppisen käsityksen syrjäseudusta: "Se, että alue kasvaa ja siellä on krooninen asuntopula, on Suomessa mihin tahansa verrattuna poikkeuksellista"

Asiantuntija: Inarissa on tasapainoisesti sekä kovia että pehmeitä vetovoimatekijöitä.

Jarno Mela

Vajaan 7 000 asukkaan Inarin kunnan väkimäärä on viime vuosina kasvanut noin puolella prosenttiyksiköllä vuodessa. Hyvä työllisyystilanne on johtanut asuntopulaan.

Suomi-neidon päässä sijaitsee kunta, jossa on alle 7 000 asukasta ja jonka pinta-alasta erämaata ja kansallispuistoa on yli 70 prosenttia. Kunnassa on kuitenkin pulaa asunnoista, erityisesti vuokra-asunnoista.

Inari on poikkeuksellinen kunta, kertoo aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n asiantuntija Timo Aro.

