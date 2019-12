Helsingin poliisi on ottanut kiinni ainakin viisi, yksi kiinniotetuista sateenkaarilipussa

STT:n keskikaupungilla liikkuvan toimittajan mukaan yksi poliisin kiinniottamista on henkilö, joka oli äärioikeistolaisen Soldiers of Odin -ryhmän mielenosoituksen järjestäytyessä lähistöllä sateenkaarilippuun kääriytyneenä. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Poliisi on ottanut kiinni useita ihmisiä Helsingin mielenosoitusten yhteydessä. Osalla heistä on poliisin mukaan ollut hallussaan kiellettyjä esineitä. Osa taas on otettu kiinni mielenosoituksen häiritsemisen vuoksi.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 9,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.