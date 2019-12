Pienessä kylässä monitaitoisuus on valttia: kyläkauppa Korvatunturin kunnassa menestyy, eivätkä sen pyörittäjältä ideat lopu

Ilpo Kiuru

Pienen kylän kauppiaan on oltava sinnikäs, kekseliäs ja monitaitoinen. Satu Hietala tekee kaupanpidon ohella käsitöitä, joista turkislakit ovat yksi artikkeli.

Korvatunturin kunnassa, Savukosken Tanhuassa on yksi noista sinnikoista, kyläkauppias Satu Hietala.

Tanhua on vajaan sadan asukkaan kylä Sodankylän kirkonkylän ja Savukosken välisen tien 967 puolivälissä. Sekä Savukoskelle että Sodankylään on matkaa 45 kilometriä. Kylästä lähtee myös tieyhteys Lokan kylään, minne matkaa on vajaat 40 kilometriä.

