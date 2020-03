Ruotsalainen Borgebyn peltopäivät odottaa suomalaisviljelijöitä – vetonaulana kuoppa

Borgeby fältdagar

Peltopäivien vetonauloihin kuuluu massiivinen kuoppa, jossa vierailijat voivat tutustua eri tavoin viljeltyjen kasvien juuristoon.

Ruotsalainen kasvintuotannon ammattitapahtuma Borgebyn peltopäivät on 22 vuodessa kasvattanut kävijämääränsä 150:stä 20 000:een. Paikallisesta tapahtumasta on tullut kansainvälinen, ja ulkomaisia vieraita tulee ennen kaikkea Tanskasta ja Norjasta.

Suomalaiskävijöitä oli viime vuonna 700–800, tapahtuman johtaja Andreas Mårtensson kertoo. Lisää toivotaan.

Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään tänä vuonna juhannuksen jälkeisellä viikolla, 24.–25. kesäkuuta.

Mårtensson korostaa, että peltopäivät on tiukasti ammatillinen tapahtuma.

"Meidän näytteilleasettajat ovat muun muassa kone- ja lannoitevalmistajia, siemenfirmoja, vakuutusyhtiöitä – kaikkea, mitä maatalousyritys tarvitsee. Mikään markkinatori emme ole."

Päivien ohjelmaan kuuluu muun muassa työnäytöksiä ja ohjattuja koekenttäkierroksia. Koeruutuja on 600, kaikkea luomusta eri lannoitusvaihtoehtoihin ja kylvötekniikoihin.

Vaikka tapahtuma keskittyy peltoviljelyyn, kotieläintiloillekin on tarjolla monenlaista kiinnostavaa, Mårtensson lupaa.

Viime vuoden tapahtumassa oli yhteensä 450 näytteilleasettajaa.

Kentältä löytyy paljon suomalaisiakin koneita, pääosa kuitenkin ruotsalaisten jälleenmyyjien esitteleminä, Mårtensson kertoo. "Ainakin Multiva ja Valtra ovat olleet hyvin edustettuina", hän mainitsee.

Messujen tämän vuoden teema on kannattava maatalous. Sitä käsitellään messuja edeltävän päivän seminaareissa sekä muutenkin näyttelyn aikana.

Viime vuoden teema oli vesi. Se sopi hyvin, sillä kaksi viime kesää ovat olleet Ruotsissa kuumia ja kuivia. Kastelumenetelmät ja -laitteet kiinnostivat kävijöitä.

Tänä vuonna koko sokerijuurikasketju on koottu omalle osastolleen.

"Meillä Ruotsissa juurikkaan tuotanto on alkanut kiinnostaa. Kannattavuus on kohentunut, kun keskisato on saatu muutamassa vuodessa nostettua 50 tonnista 70–75 tonniin hehtaarilta", Mårtensson mainitsee.

Myös luomu ja puutarhakasvit ovat hyvin esillä. "Ne kiinnostavat monia keinona parantaa tuotannon kannattavuutta."

Borgebyhyn on helppo matkustaa, Mårtensson mainostaa. Paikka on Malmön lähellä, ei kovinkaan kaukana Tanskan ja Ruotsin yhdistävästä Juutinrauman sillasta. Suomesta on kätevintä lentää Kööpenhaminaan ja jatkaa sieltä junalla.

"Teoriassa Helsingistä pääsee näyttelypaikalle neljässä tunnissa."

Paikan päällä pärjää yhtä hyvin niin ruotsin- kuin englanninkielelläkin.