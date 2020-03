Yle: Poliisi löysi lähes 200 kuollutta nautaa, noin 30 huonokuntoista eläintä piti lopettaa

Maatilalla on ollut noin 250 nautaa, joista valtaosa löydettiin tapahtumapaikalta kuolleina.

Petteri Kivimäki

Poliisi tutkii törkeää eläinsuojelurikosta nautatilalla Itä-Lapissa.

Lapin poliisi on kertonut lisätietoja runsas viikko sitten paljastuneesta, epäillystä törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Tapahtumapaikkana on ollut Itä-Lapissa sijaitseva maatila, jossa tuotantoeläimenä on ollut nautoja.

Ylen uutisen mukaan maatilalla on ollut noin 250 eri-ikäistä nautaa, joista valtaosa löydettiin tapahtumapaikalta kuolleina. Maatilalta löydettiin myös eläviä huonokuntoisia nautoja noin 30. Nämä naudat poliisi ja eläinlääkärit lopettivat välittömästi.

Poliisin mukaan asiaa tutkitaan törkeänä eläinsuojelurikoksena.

