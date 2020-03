Munien kulutus on kasvanut kaupoissa huomattavasti – ravintoloiden hiljeneminen tasoittaa tilannetta

Kovin sesonki, pääsiäinen, on lähellä.

Sanne Katainen

Koronapandemia ja sen rajoitukset ovat näkyneet muna-alalla kysyntärakenteen muutoksina.

Kananmunien kulutus on noussut ruokakaupoissa huomattavasti, kertoo kananmunapakkaamo Munax.

Munaxilla on tehty töitä kolmessa vuorossa heti koronatietojen tullessa julkisuuteen. Kananmunaa on riittänyt kaupoille suhteellisen hyvin, johtuen osaltaan siitä, että ravintoloiden myynti on pysähtynyt täysin.

Pääsiäinen on muutaman viikon kuluttua ja on selvää, että se vietetään tänä vuonna kotona perheen parissa. Pääsiäinen on kananmunan vahva sesonki.

"Olemme helpottaneet kaupan toiveesta isojen myyntikokojen ostomahdollisuutta ja vahvistaneet kapasiteettiamme pakata 30 kappaleen ja 24 kappaleen kennoja. Näiden perhepakkauksien munien vahvuus on siinä, että iso määrä on helppo kantaa kotiin ja tämän lisäksi paketti on suljettu hygieenisesti kelmulla", kertoo Munax Oy:n toimitusjohtaja Janne Torikka.