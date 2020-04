Traktoreiden osia valmistava LH Lift lahjoittaa 1 600 hengityssuojainta Keski-Suomen sairaanhoitopiirille

"Meillä on tehdas Kiinan Ningbossa ja näimme mitä koronavirus Kiinassa aiheutti."

Miska Puumala

Koronapandemia on aiheuttanut maailmanlaajuisesti pulaa hengityssuojaimista.

Laukaalainen traktoreiden kytkentälaitteita valmistava LH Lift lahjoittaa huomenna perjantaina 1 600 hengityssuojainta Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Hengityssuojaimet ovat sertifioituja N95-tason suojaimia, joita voidaan käyttää tehohoidossa. Hengityssuojaimista on ollut pulaa Suomessa ja maailmalla.

"Meillä on tehdas Kiinan Ningbossa ja näimme mitä koronavirus Kiinassa aiheutti. Hankimme maskeja aluksi oman henkilökuntamme ja heidän läheistensä käyttöön. Kiinassa vaaditaan maskin käyttämistä kodin ulkopuolella, myös työpaikalla", kertoo toimitusjohtaja Kari Piltonen.

"Onnistuimme saamaan ison erän maskeja yhteistyökumppaniltamme Wuhanin läheltä. Haluamme nyt lahjoittaa näitä maskeja sairaalakäyttöön Suomessa."

LH Lift on perheyhtiö, jolla on tehtaat sekä Laukaan Haapasuolla että Kiinan Ningbossa. Yhtiö valmistaa traktoreiden kytkentälaitteita ja muita osia asiakkailleen Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Sillä on Kiinassa noin 40 työntekijää ja Suomessa 30.