Varusmiehet voivat anoa lomaa kevään peltotöihin – yksi keino on jatkaa palvelusaikaa

Asevelvollisuuslaki ei tunne suoraan kylvö- ja työlomaa.

Varusmiespalveluksessa käytetään koronaepidemian takia tällä hetkellä kiertoa, jossa on kaksi viikkoa lomaa ja sen jälkeen kaksi kahden viikon palvelusjaksoa.

Jokaisessa joukko-osastossa varusmiehet on jaettu kolmeen ryhmään: A, B ja C. Kukin ryhmä on vuorollaan lomajaksolla, mitä seuraa kaksi kahden viikon koulutusjaksoa.

Eri ryhmiin (A, B, C) kuuluvat varusmiehet eivät ole varuskuntien sisällä keskenään tekemisissä koronaepidemian estämiseksi. Ryhmät liikkuvat eri reittejä, syövät eri paikoissa ja eivät käytä ristiin kalustoa.

On tuurista kiinni osuuko maatilalta kotoisin olevan varusmiehen lomajakso yhteen kevään peltotöiden kanssa.

Huoltovarmuusorganisaation alkutuotantopooli ehdotti koronapandemian takia kylvö- ja työlomaa maatilataustaisille varusmiehille ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville.

Jos lomajakso ei osu ajankohtaan, jolloin varusmiespalvelusta suorittavaa nuorta kaivattaisiin kotitilan peltotöihin, voi varusmies anoa henkilökohtaista lomaa (HL) tai henkilökohtaisesta muusta syystä myönnettävää lomaa (HSL).

Tulee huomata, että HSL-loma pidentää palvelusaikaa, koska HSL-vuorokausia ei lueta palvelusajaksi.

Kuten muistakin lomista, maataloustyöhön tarvittavista lomista päätetään perusyksiköissä, Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen kertoo.

Varusmiehen on oltava asiassa aloitteellinen ja päätös on yksikön harkinnassa.