Nyt sitä saa! Kaupoista voi jo löytää kotimaista varhaisperunaa – Korkean kilohinnan taustalla on harvinaisempi kasvatustapa

Muun muassa Herttoniemen K-kaupasta saa kotimaista Annabelle-varhaisperunaa, joka on kasvatettu kasvihuoneissa Ahvenanmaalla.

Tarja Hakulinen

Tarja Hakulinen bongasi Annabelle-perunoita 13.4. Herttoniemen K-kaupasta.

Nyt sitä saa, nimittäin kotimaista varhaisperunaa. Tarja Hakulinen kuvasi Herttoniemen K-kaupassa kotimaisia perunoita, joiden hintalappu oli messevät 29,90 euroa kilolta.

Kilohinta on kova, myöntää K-marketin osastovastaava Katja Mäkilä. Menekki on ollut toistaiseksi maltillista. Korkeaa hintaa selittää alkuperä: peruna on Ahvenmaalta kasvihuoneesta käsin nostettua Annabellea. "Hyvänkokoista ja näköistä, ei mitään sormenpään kokoista", Mäkilä kertoo.

Samalta toimittajalta on saatu perunaa aikaisempinakin vuosina. Hinta laskee tulevina viikkoina.

Kotimaista varhaisperunaa on myyty huhtikuun alusta asti, kertoo perunaa kaupalle toimittanut yrittäjä Aki Lamminen Team Aki Lähiruoasta. Perunat ovat peräisin ahvenanmaalaiselta viljelijä Mikael Lundellilta, jonka kasvihuoneet saavat lämpönsä merestä. "Hiilijalanjälki on siten huomattavasti pienempi", Lammila sanoo.

Lamminen tekee kahden muun yrittäjän kanssa yhteistyötä. Vihannesten ja perunan hankinta-alueena on koko Suomi. Yrityskumppani H&H-Tuomisella on vankka tausta perunapuolella, J-A Mäkelällä vuorostaan porkkanasta ja sipulista. Kotimaista varastoperunaa ja juureksia toimitetaan ympäri vuoden.

He toimittavat Ahvenanmaalta tuotuja perunoita liki sataan kauppaan, joista valtaosa sijaitsee Uudellamaalla. Lammiselta varhaisperuna saa suitsutusta. "Annabelle on parhaimpia perunoita koko maassa, sekä maultaan että koostumukseltaan."

Ahvenanmaalainen Lundell on kasvihuoneperunoineen etunojassa. Saatavuus kohenee vapun tietämillä, jolloin kotimaista varhaisperunaa on yleensä tarjolla laajemminkin.