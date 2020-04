Traktorituotannon seisokki jäi lyhyeksi – Valtra aloittaa työt maanantaina

Tuotanto on varmistettu tällä hetkellä vappuun saakka, mutta jatko riippuu siitä, miten komponenttien tuotanto saadaan käyntiin erityisesti Etelä-Euroopassa.

Johannes Tervo

Valtran ohjaamot tulevat MSK Cabinin tehtaalta Ylihärmästä.

Traktoreiden kokoonpano käynnistyy Suolahden tehtaalla maanantaina, kertoo toimitusjohtaja Jari Rautjärvi Valtralta.

Tehdas ehti olla suljettuna ja työntekijät lomautettuina kolme viikkoa. Rautjärven mukaan väki oli lomautettuna maanantaihin saakka ja lomautukselle olisi pitänyt hakea jatkoa, jos tuotantoa ei nyt käynnistetä.

Rautjärven mukaan päätökset tehtiin tällä viikolla, kun alkoi näyttää sitä, että kokoonpano pystytään käynnistämään ja komponenttien saatavuus on turvattu ainakin kahdeksi viikoksi.

Tuotanto seisoi kolme viikkoa ja Rautjärven mielestä on ennenaikaista arvioida, milloin tauosta johtuvat viivytykset pystytään kuromaan umpeen.

"Halusimme jatkaa tuotantoa mahdollisimman pian, jotta asiakkaat eivät joudu odottamaan traktoreita kovin pitkään."

Vaikka tuotanto saadaan nyt käyntiin, miten käy jatkossa, kun isot konevalmistajat alkavat käynnistää tehtaitaan ja komponenttien tarve kasvaa merkittävästi.

Tilanne elää Rautjärven mukaan päivittäin eikä pitkälle meneviä suunnitelmia pysty tekemään. "Vasta vapun jälkeen nähdään, avautuvatko tehtaat todella."

Etelä-Euroopassa kuten Italiassa on tullut jo pari kertaa aiemmin tietoa tuotannon mahdollisesta käynnistymisestä, mutta koronatilanne on elänyt ja aloitusta on lykätty.

Traktorien valmistuksessa alihankintaketjut ovat pitkiä ja koko ketju pitää saada liikkeelle. Osa komponenteista on hyllyssä, mikä auttaa nyt alkuun, mutta niukkuutta saattaa tulla muun muassa piirilevyistä, Rautjärvi kertoo.

Valtran ei ole tarvinnut miettiä osien toimittajien vaihtamista saatavuuden varmistamiseksi eikä vaihtaminen ole edes mahdollista näin lyhyellä varoitusajalla, Rautjärvi sanoo.

Traktoritehdas käynnistyy täydellä kapasiteetilla, mikä tarkoittaa 40–50 traktoria päivässä. Tarkkaa lukua yhtiö ei halua kertoa. Rautjärven mukaan tehdas toimii joko täydellä kapasiteetilla tai se seisoo.

Kolmen viikon seisokkia aletaan purkaa siinä järjestyksessä kuin traktoreita on tilattu. Joitain pieniä järjestelyjä voidaan joutua tekemään, Rautjärvi kertoo.

Jälkimarkkinointi on toiminut tuotantokatkon aikana. Kaikki varaosapisteet on pystytty pitämään auki ja osat ovat riittäneet. Rautjärvi ei odota ongelmia varaosien saatavuudessa jatkossakaan.

Tehtaan käynnistymisestä kertoi Keskisuomalainen verkkosivullaan perjantaina.