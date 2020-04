Kurssimuutokset söivät Yaran tulosta – halventunut energia korvasi lannoitteiden hintojen laskua

Kari Salonen

Lannoitteiden valmistusta Yaran Uudenkaupungin tehtaassa vuonna 2016.

Lannoiteyhtiö Yaran vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos jäi 117 miljoonaa dollaria tappiolliseksi. Syynä tappioon yhtiö kertoo olevan Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen alkuvuodesta.

Vuosi aiemmin ensimmäisen neljänneksen tulos oli 96 miljoonaa dollaria voitollinen.

Yhtiön tulot olivat tämän vuoden alussa suuremmat kuin vuosi aiemmin ja käyttökate on noussut.

Lannoitetoimitukset ovat tänä vuonna kasvaneet Euroopassa ja Yhdysvalloissa viime vuodesta. Yhtiön arvokkaampien tuotteiden myynti on myös lisääntynyt.

Alentuneet energian hinnat korvasivat lannoitteiden hintojen laskua. Energian, eli Yaran käyttämän kaasun, hinnan odotetaan pysyvän pitkään matalalla.

Yaran tuotanto ja toimitukset ovat toimineet normaalisti korona-aikana. Tuotannon jatkumisen turvaaminen poikkeusaikoina on nyt yhtiön kärkitavoitteita.

Yara on listattu Oslon pörssiin. Suomessa sillä on tuotantolaitokset Uudessakaupungissa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä. Lisäksi Siilinjärvellä on Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos.