Japanilainen perheravintolaketju käyttää jatkossa atrialaista sianlihaa hampurilaispihveissään

Pekka Fali

Kuva toi 2018 markkinoille ilman antibiootteja kasvatetun sianlihan.

Atria on solminut yhteistyösopimuksen japanilaisen ravintolaketjun kanssa. Perheravintolaketju Bikkuri Donkey käyttää jatkossa atrialaista antibioottivapaata sianlihaa hampurilaispihveissään.

Bikkuri Donkeyllä on yli 300 myyntipistettä. Ravintolaketjun menu sisältää pääasiassa japanilais- ja länsimaistyyppisiä hampurilaispihviannoksia.

Bikkuri Donkey on osa Aleph Inc. -konsernia. Konserni on sitoutunut kestävään kehitykseen ja hyödyntää ravintoloissaan vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Asiakkaat voivat ruokailun yhteydessä tutustua raaka-aineiden matkaan aina pellolta pöytään.

"Eläinten hyvinvointi, jäljitettävyys ja laadukas liha ovat Alephille ja Atrialle yhteisiä arvoja. Siksi on tuntunut hyvältä aloittaa yhteistyö yhtiön kanssa", kertoo Atria Suomen myyntipäällikkö Tuomas Viita.

Atria toi vuonna 2017 Suomen markkinoille antibioottivapaan kanan ja vuonna 2018 ilman antibiootteja kasvatetun sianlihan.

Japanissa Atria tekee yhteistyötä maahantuojansa Nippon Steel Tradingin kanssa.