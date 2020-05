Katso video: Mummukka ja muut mammat pääsivät haistelemaan kevättä ja viskomaan ilohyppyjä

Tätä päivää odottivat niin lehmät kuin isäntäväkikin: Piiroomäen maatilalla Kiteellä päästettiin lehmät ottamaan ensi tuntumaa kevääseen.

Sari Rouvisen videolla näkyy, miten lehmärouvat ryntäävät ulos täyttä laukkaa, hännät pystyssä ja iloisia hyppyjä viskellen.

"Laitumella ei vielä ole syötävää, mutta kun aurinko paistoi ja saatiin sähköt aitaan, päästettiin lehmät jaloittelutarhaan pomppimaan ja purkamaan enimpiä huuruja pois", Rouvinen kertoo.

Varsinkin vanhimmat lehmät osaavat odottaa ulos pääsyä. "Tietävät, mikä tämän jutun juoni on. Ne ovat enemmän kuin innoissaan."

Riemastuneimmalta näyttää vanha Usva-lehmä, jota kutsutaan Mummulehmäksi tai Mummukaksi. Sen erottaa videolla mustasta väristään ja siitä, ettei sillä ole kaulapantaa. 15-vuotias lehmä loikkii kuin nuori vasikka.

Mummukka on Rouvisille erityisen rakas. Se täytti huhtikuussa 15 vuotta ja on saanut elämänsä aikana 13 vasikkaa, viimeisenä kaksoset.

Mummukka on ollut nyt vuoden eläkkeellä. Sen ei tarvitse tehdä muuta kuin syödä ja olla, niin kauan kuin elonpäiviä riittää.

"Mahtuu se tuolla mukana pyörimään, saa kuleksia omineen. Elävänä se ei tältä tontilta poistu", Rouvinen toteaa.

Rouvisilla on 32 lehmää.

Tilan ehkä kuuluisin nelijalkainen on Rimpula. Luppakorvaisen naudan emä on kotoinen holstein, mutta isä trooppista milking gir -rotua.

Rouvinen on kovasti toivonut luppakorvaista lehmävasikkaa, mutta Rimpula syntyi sonnina.

Se sai kuitenkin jäädä tilalle kasvamaan. "Silta piti poistaa pallit. Härkänä se pystyy olemaan lehmävasikoiden kanssa", Rouvinen kertoo.

Toinenkaan yritys ei onnistunut. Viime kuussa Rimpula sai veljen, jonka nimeksi tuli harmituksen sävyttämä Samperi. Se lähti tutulle tilalle kasvamaan.

Tilalle on vielä tulossa yksi vasikka, jonka isä on milking gir. "Mulla on siis vielä tsäänssit saada lehmävasikka. Mutta jos sekin on sonni, sen nimi onkin sitten varmaan jo painokelvoton."

