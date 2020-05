Berner osti osuuden Apetitista – haluaa vahvistaa jalansijaansa elintarviketuotannossa

Kari Salonen

Berner hankki keskiviikkona 7 prosenttia Apetitin osakkeista.

Berner on hankkinut runsaat 7 prosenttia elintarvikekonserni Apetitin osakkeista 4,1 miljoonan euron kauppahinnalla. Asiasta tiedotettiin keskiviikkona.

Berner perustelee ostoa halulla vahvistaa edelleen sitoutumistaan suomalaiseen elintarviketuotantoon sekä nykyistä yhteistyötä vilja- ja tuotantopanoskaupassa Apetitin tytäryhtiön Avena Nordic Grainin kanssa.

"Koronapandemia on osoittanut, kuinka tärkeää kotimaisen ruokaketjun kehittäminen on. Haluamme olla vahvasti kehityksessä mukana”, kertoo toimitusjohtaja Antti Korpiniemi Berneriltä.

Berner aloitti kaksi vuotta siten yhteistyön Avena Nordic Grainin kanssa ja perusti yhdistetyn myynti- ja hankintaorganisaation Viljelijän Avena Bernerin.

Sucros ja sen sokerijuurikkaan sopimushankinta tulivat mukaan viime vuonna. Yhteistyötä on tehty kummankin kanssa ja pitkään, Korpiniemi kertoo tiedotteessa.

Markkinoilla uutinen otettiin myönteisesti vastaan. Apetitin osakekurssi vahvistui reilut neljä prosenttia osakekaupan julkistuksen jälkeen. Korona-aika on ollut Apetitille myönteistä. Osakekurssi on vahvistunut yli neljänneksen maaliskuun lopun jälkeen ja on korkeimmillaan yli vuoteen.