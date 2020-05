IKH:lle vaaditaan 9 miljoonan euron sakkoa kilpailun rajoittamisesta

Johannes Tervo

Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii 9 miljoonan euron seuraamusmaksua IKH:lle kielletystä määrähinnoittelusta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, KKV, esittää, että markkinaoikeus määrää 9 miljoonan euron seuraamusmaksun Isojoen Konehalli Oy:lle, IKH, kielletystä määrähinnoittelusta.

Lisäksi KKV määrää IKH:n lopettamaan tuotteiden vähimmäishinnan määräämisen jälleenmyyjilleen ja kiinteästä jälleenmyyntihinnasta sopimisen IKH-verkkokaupassa.

Kielletty määrähinnoittelu on koskenut IKH:n tuotteiden myyntiä koko Suomen alueella. Rikkomus on alkanut vuonna 2010 ja jatkuu tietyiltä osin edelleen.

KKV tiedotti asiasta keskiviikkona.

Viraston mukaan esitetty seuraamusmaksu perustuu arvioon toiminnan haitallisuudesta ja laajuudesta. Määrähinnoittelu on yksi vakavimmista kilpailunrajoituksista, tiedotteessa todetaan.

IKH on maahantuonti- ja rautakauppayritys, joka myy tuotteita suoraan kuluttajille sekä suurelle joukolle jälleenmyyjiä.

Yhtiö on KKV:n mukaan asettanut myymilleen tuotteille suositushinnat, joita se on eri tavoin painostanut jälleenmyyjänsä noudattamaan. Tämä on käytännössä estänyt jälleenmyyjien välisen hintakilpailun ja nostanut asiakkaille myytävien tuotteiden hintoja.

Hintaohjaus on ollut tiukkaa. IKH on seurannut jälleenmyyjiensä hinnoittelua ja ollut yhteydessä myyjiin, joiden hinnat ovat olleet sen suositushintoja alhaisempia.

Jos jälleenmyyjä ei ole noudattanut vaadittua hintatasoa, IKH on poistanut yritykseltä alennuksia, kieltänyt IKH-tavaramerkin käytön, keskeyttänyt toimituksia ja myös irtisanonut erään jälleenmyyjän myyntiyhteistyösopimuksen.

IKH ylläpitää myös verkkokauppaa, jonka kautta IKH ja IKH-jälleenmyyntiketjuun kuuluvat jälleenmyyjät voivat myydä tuotteita kuluttajille, KKV perustelee.

Kaikki IKH-verkkokauppaan erillisellä sopimuksella liittyneet jälleenmyyjät ovat sopineet noudattavansa samoja, kiinteitä jälleenmyyntihintoja IKH:n ylläpitämässä verkkokaupassa. IKH on myös erilaisin kannustimin houkutellut jälleenmyyjiä liittymään verkkokauppasopimukseen.

KKV alkoi selvittää asiaa, kun se sai tiedon menettelystä IKH:n jälleenmyyjältä. KKV on vuonna 2015 suorittanut tarkastuksia IKH:n ja jälleenmyyjien tiloissa.