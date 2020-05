Tukivalvonnat alkavat taas kesäkuussa – koronatartunnan riski on peltovalvonnassa pieni

Maataloushallinto on selvinnyt koronaepidemiasta hyvin sähköisen asioinnin ansiosta.

Matti Pulkkinen

Viljelijätukien valvonnat alkavat kesäkuussa päätukihaun päätyttyä. Ohjeita tilojen koronaturvalliseen valvontaan laaditaan paraikaa Ruokaviraston maaseutulinjalla, kertoo ylijohtaja Matti Puolimatka Ruokavirastosta.

Ohjeissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi suojavarusteiden käyttöön.

"Toisaalta esimerkiksi peltovalvonnoissa tartuntariski on luonnollisesti varsin pieni", Puolimatka toteaa.

Puolimatka muistuttaa, että tavallisestikin merkittävä osa valvonnoista hoidetaan hallinnollisesti ilman tilakäyntiä.

Valvontojen onnistumisella on iso merkitys myös viljelijöille. EU edellyttää, että tukien maksamista ei saa aloittaa ennen kuin tilavalvonnat on tehty.

Komissio tosin lievensi valvontavelvoitetta 21.4. niin, että EU-rahoitteisissa tuissa tavanomaisen viiden prosentin sijaan tiloista on valvottava kolme prosenttia. Kansallisten tukien osalta maa- ja metsätalousministeriö laski perjantaina paikan päällä tehtävien tarkastusten vähimmäismäärän kolmesta prosentista yhteen prosenttiin tukea hakeneista.

Puolimatkan mukaan maataloushallinto on kyennyt koronakriisistä huolimatta hoitamaan tehtävänsä eli osaltaan turvaamaan elintarvikeketjun toiminnan. Se on pystytty hoitamaan sekä omien työntekijöiden turvallisuudesta huolehtien että aiheuttamatta riskiä muille.

"Kaikki tuet on saatu maksettua ja tukihaut käynnistettyä aikataulussa."

Maataloushallinnon etuna on myös se, että se on jo pitkään toiminut täysin sähköisesti eli lähes kaikki on mahdollista tehdä etänä. Kaikilla hallinnonaloilla näin ei ole.