Luke kerää kyselyllä tietoa maatilojen työturvallisuudesta – tuloksista apua koronakevään ongelmien ratkomiseen

Koronakevät on ottanut lujille monilla maatiloilla. Poikkeusoloissa työturvallisuuteen ja jaksamiseen ei välttämättä kiinnitä riittävästi huomiota.

Johannes Tervo

Maatila on yksi riskialtteimmista työpaikoista.

Maatalousyrittäjien työturvallisuus ja työssäjaksaminen ovat korostuneet koronakeväänä.

Luonnonvarakeskus Lukella onkin meneillään ajankohtainen kysely maatilojen työturvallisuudesta.

Rahoittaja on Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, joka lähetti kyselyn maatalousyrittäjille huhtikuussa Vastauksia voi antaa 15.6. mennessä ja ne käsitellään nimettöminä.

Kyselyyn voivat vastata muutkin kuin Melan kautta kyselyn saaneet maatalousyrittäjät tai alan työntekijät, kertoo tutkija Jarkko Leppälä Lukesta.

Tutkimuksen avulla saadaan tärkeää tietoa maatalousalan työstä ja toimintaedellytyksistä.

"Kaikki turvallisuuskulttuuria koskevat parannukset eivät välttämättä ole kalliita toteuttaa, mutta niillä voi säästää paljon työaikaa sekä vahinkojen, sairastumisien tai varatyövoiman käytön aiheuttamia kustannuksia."

Vaikka kysely on vielä meneillään, Leppälä on käynyt tuloksia alustavasti läpi.

"Turvallisuus on uhattuna tiloilla erityisesti, kun työtä tehdään väsyneenä ja stressaantuneena. Tämä pitäisi huomata kiireaikojen työsuunnittelussa ja koronan ehkäisytoimien järjestelyissä maatiloilla. Lisäksi viljelijät tarvitsevat tukea työssä jaksamiseen."

Suomen selvitys on osa eurooppalaista Sacurima-hanketta.

Koska kysely toistetaan eri maissa samanlaisena, kaikki kysymykset eivät välttämättä sovellu suomalaiselle maatilalle, Leppälä sanoo. Tällaiset kohdat voi jättää tyhjiksi.

"On kuitenkin tärkeää saada vastauksia myös Suomesta. Vastauksista voi olla hyötyä muun muassa turvallisuuskulttuurin esteiden määrittämisessä maatiloilla näin koronapandemian aikana", Leppälä sanoo.

Leppälä on ollut mukana eurooppalaisessa COST-verkostossa Safety culture and risk management in agriculture (Sacurima), jossa pyritään selvittämään maatalousalan turvallisuuskulttuuriin liittyviä piirteitä ja ohjelmia.

Sacurima-verkostohanke liittyy Luken Turvaviesti- hankkeeseen, jossa maatalousyrittäjiä kannustetaan pitkäjänteiseen turvallisuuskulttuuria ja riskienhallintaa edistävään työhön.

Kysely maatilojen työturvallisuudesta tai twitter.com/jarkkoleppala