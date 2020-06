POP Pankin ennuste: Suomen maatalous selviää koronasta vähällä

Jaana Kankaanpää

Suomessa korona ei ole horjuttanut elintarvikeketjun toimintaa.

Suomi on selviämässä koronapandemiasta vähällä muuhun Eurooppaan nähden. Myös koronan vaikutukset maatalouteen ovat jäämässä kokonaisuutena vähäisiksi, POP Pankki arvioi.

Pankin keskiviikkona julkaistu Kansalaissuhdanne-ennuste toteaa, että maatilojen välillä on nyt tavanomaistakin suurempia eroja.

"Jotkut tilat voivat hyötyä tuottajahintojen noususta. Toisilla tiloilla taas kausityövoimapula saattaa pienentää tuotantoa merkittävästi."

Elintarvikkeiden hinnat ovat Länsi-Euroopassa nousseet, kun pandemia on haitannut elintarvikeketjun toimintaa.

Meillä ruuan hinnan nousu on ollut maltillista, eikä nousua ole odotettavissa hetkeen, ennusteessa todetaan. Hintojen ennustetaan palautuvan kuitenkin uudelleen nousuun, kun kulutus elpyy.

Maidon tuottajahinta on pysynyt tänä vuonna hieman viime vuoden hintatason yläpuolella, POP Pankki toteaa.

Kotitalouksille myytävien maitotuotteiden kasvanut kysyntä on korvannut ravintoloiden vähentynyttä käyttöä. Maitoa viedään myös jauheena aiempaa enemmän ja viedyn maitojauheen keskihinta on noussut merkittävästi.

Sian- ja siipikarjanlihan tuotanto on kasvanut alkuvuonna, kun taas naudanlihan tuotanto on pysynyt ennallaan.

Lihan kulutus on hienoisessa kasvussa siipikarjanlihan vetämänä. Lisäksi lihan vienti on vetänyt hyvin.

Sianlihan hintataso on viime vuotta korkeammalla. Siipikarjanlihan hinta sen sijaan on ollut laskussa. Naudanlihan tuottajahinta on edelleen korkealla.

POP Pankki arvioi, että viljasta on odotettavissa on tavanomainen, runsas sato. "Viljaa riittää eikä hintoihin ole odotettavissa dramaattisia muutoksia. Hintataso on kaikilla viljoilla matala."

