Naapuriapu toi sähköt useampaan talouteen Päivö-myrskyn keskellä: "Lähdin eilen aamulla viiden maissa liikkeelle ja huomasin heti, että tilanne on sellainen, ettei sähköjä tule hetkeen takaisin"

Lari Lievonen

Päivö-myrsky aiheutti tuhoja Itä-Suomessa.

Nilsiässä, Murtolahden kylässä, Päivö-myrsky koetteli kovasti alueen asukkaita eikä sähköjä ole vieläkään saatu kylän alueelle takaisin.

"Nyt sähköt ovat olleet pois 37 tuntia. Iltayhdeksän maissa sähköjen pitäisi näillä näkymin palata", kertoo kylällä asuva Lassi-Pekka Airaksinen.

Airaksinen on auttanut kyläläisiä ja kuljettanut varavirtaa aggregaateilla kylän asukkaille.

"Saimme poikani maitotilalle sähköt varavirralla heti yöllä, kun ne menivät. Minä lähdin eilen aamulla viiden maissa liikkeelle ja huomasin, että tilanne on kyllä sellainen, ettei sähköjä hetkeen tule takaisin. Onneksi varastossa oli kaverin aggregaatti, jolla saimme varavirtaa muutamiin talouksiin."

Vahingot ovat kotitalouksissa huomattavia, vaikka varavirtaa on yritetty viedä ympäriinsä. Pakastimia on esimerkiksi saatu laitettua päälle muutamissa taloissa ja niihin on kannettu useamman talouden pakastimen tavarat.

"Pakkasethan eivät säily millään, kun sähköt ovat pois yhteensä melkein 50 tuntia. On pakko joihinkin pakkasiin lisävirtaa saada, että edes vähän tavaraa säilyy. Jos hyviä puolia ajattelee, niin marja-aika ei ole ollut vielä ja sen vuoksi ihmisten pakkaset eivät vielä olleet aivan tupaten täynnä tavaraa."

Airaksinen muistuttaa, ettei luonnonvoimille voi mitään, vaikka tällaisten tilanteiden varalta pitäisi olla tehtynä jokin järjestelmä, että sähköä saisi ihmisille myrskyistä huolimatta.

"Tällaisissa tilanteessa täytyy tehdä vaadittavia järjestelyitä. Jos myrsky sattuisi talvella, niin talothan jäätyisivät, kun ei olisi sähköjä, millä talot lämpiävät. Luonnonvoimille emme voi mitään ja olen sitä mieltä, että tulisi tehdä jokin sähköjärjestelmä, esimerkiksi aggregaatti tai vastaava myös kotitalouksiin."

Kotitalouksissa ongelma on ollut suurin, sillä karjatilat ovat varautuneet tällaisiin tilanteisiin omilla aggregaateilla.

"Karjatiloilla ei ole tullut juurikaan häiriötä sähköjen puuttumisesta, sillä melkein kaikilla tiloilla on aggregaatti. Toki se sitten yhden traktorin sitoo, mutta tällaisena aikana, kun rehut on juuri tehty, niin se ei ole mikään ylitsepääsemätön ongelma."

