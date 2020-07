Koneviesti: Jussi Linnaranta rakensi tilalleen kuivurin puusta, eikä se ole niitä kaikkein helpoimmin siivottavia – näin kuivurissa ehkäistään pölyjen leviämistä

Uolevi Oristo

Linnarannan kuivaamossa on hyödynnetty vanhan kanalan perustuksia ja seinärakenteita. Rakennus sopii hyvin perinteisen maalaistalon pihapiiriin.

Jussi Linnaranta päätti rakentaa uuden kuivurinsa pihapiirissä olleen kanalan tilalle. Talousmiehenä hän päätti hyödyntää vanhoja rakenteita mahdollisimman paljon. Tavoitteena oli tehdä niin paljon oman perheen voimin, kuin muut työt, lämpöyrittäjyys sekä luottamustehtävät antaisivat myöden.

Uuden kuivurin tuli olla myös mukava ja turvallinen työpaikka, minkä vuoksi kulkuteiden leveyteen, kuivaamon valaistukseen sekä pölynpoistoon panostettiin.

Linnaranta suunnitteli kuivurin itse yhdessä Antti Teollisuuden edustajien kanssa. Ulkonäkö on isäntäväen omaa suunnittelua. Korkean hallin rakennesuunnittelu on tärkeää, siksi sen ja lupakuvat teki Tiimipihatto Oy:n Jyri Hyvärinen.

Kuivaamon tuli myös sopia mahdollisimman hyvin maalaistalon vanhaan pihapiiriin.

Linnaranta päätyi Antti Teollisuuden Agrosec 32MF2 -kuivuriin, joka oli ollut koottuna esittelykäytössä Hankkijan Kuopion konekeskuksella.

Alipainekuivurin koneiston tilavuus on noin 180 hehtolitraa. Kuivatuskennoja on kolme, minkä lisäksi on 1,5 jäähdytys/varastokennoa. Rakennuksen rajallisen korkeuden vuoksi ylimmäinen kenno on puolikorkea.

Projekti alkoi vaiheistettuna jo vuonna 2010 vanhan kanalan muutostöillä. Kanalarakennus on rakennettu vuonna 1971, ja se on perustettu maan alle noin kahden metrin syvyyteen ulottuvien painekyllästettyjen tolppien varaan. Vuonna 2010 vanha katto purettiin, hallin seinät korotettiin jatkamalla tolppia reilusti ja halli verhoiltiin uudelleen.

Tasovarasto on erotettu kuivaamo-osasta betoniseinällä, joka on koottu sarjavalmisteista laakasiilon seinäelementeistä. Niistä on melko helppoa rakentaa kustannuksiltaan edullista seinää.

Suunnitelmallisella kasvivuorottelulla pystytään vaikuttamaan merkittävästi tilan kuivatus- ja varastokapasiteetin tarpeeseen. Linnaranta viljelee viljan lisäksi timotein siementä ja kuminaa, jotta kevään ja syksyn sesonkeihin saadaan joustoa. Näin lisäksi korjattavan sadon kilomäärä pysyy kohtuullisempana kuin viljan viljelyssä.

Lämmitys hoituu öljyllä, vaikka päärakennus lämpiää hakkeella ja isäntä omistaa lämpöyrityksen, joka lämmittää kiinteistöjä hakkeella.

”Kuivurin hakelämmitystä on lyhyen käyttökauden vuoksi vaikea saada nykyisillä öljyn hinnoilla kannattavaksi”, toteaa Linnaranta.

Tilanne muuttuu oleellisesti, mikäli jossain vaiheessa hankitaan toinen kuivurikoneisto nykyisen rinnalle.

Pölyn leviämisen estoon ja helppoon puhdistettavuuteen kiinnitettiin huomiota jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, koska puurakenteinen rakennus ei ratkaisuiltaan ole lähtökohtaisesti niitä helpoimmin siivottavia. Kuivuri on alipainetyyppiä, mikä osaltaan vähentää kuivurin sisätiloihin jäävän pölyn määrää. Alipainepuhallin on asennettu korkealle erillisen telineen varaan.

Isäntä teki pölynpoistojärjestelmän suunnittelun ja asennuksen itse. Asennus vaati toki työtä, mutta järjestelmään meni rahaa ilman töitä tuhannen euron luokkaa. Pölynhallinnan ansiosta Linnarannan kuivurin käyttömukavuus ja -paloturvallisuus on hyvällä tasolla, mistä on hyötyä koko laitoksen käytön ajan.

Linnarannan kuivuri on toimiva ja pihapiiriin sopiva kokonaisuus, joka on toteutettu kustannustehokkaasti. Pölynhallinnan ansiosta se on siistimpi kuin useimmat näkemäni pakettikuivaamot.

