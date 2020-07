Ulkoministeriö kertoo koronatilanteen pahenevan Ukrainassa – tilanne voi vaikuttaa kausityövoiman saatavuuteen Suomessa

Suomen ja Ukrainan välillä on edelleen voimassa matkustusrajoituksia ja suosituksena on välttää turhaa matkustamista Ukrainaan.

Sari Gustafsson

Viljelijä Pentti Laitisen pelloilla Vihdin Nummelassa istutetaan kaalia koneellisesti. Tilan työvoima saapuu pääsääntöisesti Ukrainasta.

Koronavirusepidemian tilanne Ukrainassa on pahenemaan päin.

Erityisesti kesäkuun alusta lähtien korona on levinnyt maassa selkeästi aiempaa nopeammin, ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan MT:lle.

"Tautitapausten määrän kasvu Ukrainassa on lisääntynyt erityisesti kesä–heinäkuussa, kun maalis–toukokuussa noudatettuja tiukkoja karanteenitoimia on purettu. On huomioitava, että testejä tehdään väestön määrään nähtynä melko vähän ja monet hakeutuvat testeihin ja hoitoon vain hyvin sairaina", ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Hanna Öunap kertoo.

Potilaista, joilla tartunta on todettu, noin 20 prosenttia vaatii sairaalahoitoa. Kuolleisuusaste koronaan on Ukrainassa noin 2,6 prosentissa.

Ukrainassa ei ole julkistettu mitään erityisiä ennusteita tilanteen kehittymisestä.

Suomen suurlähetystön arvio on, että tilanne ei ole lähikuukausina oleellisesti paranemassa.

Koronavirusepidemian tilanne vaihtelee eri EU-maissa ja Suomen lähialueilla.

Niin sanottuihin välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta linjattiin Suomessa 6. huhtikuuta.

Tämä linjaus käsitti myös maa- ja metsätalouden pariin tulevat kausityöntekijät.

Linjaus sisältää tarkat kriteerit kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden maahanpääsyn kriteereistä mukaan lukien kiintiön kausityöntekijöiden lukumäärille.

Kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden lukumäärää on täydennetty kevään aikana kahdesti. 6. toukokuuta määrää nostettiin 1 500:sta kolmella tuhannella ja edelleen 29. toukokuuta neljällä ja puolella tuhannella, Ulkoministeriöstä kerrotaan.

Näin ollen maahan päästetään kuluvan satokauden aikana yhteensä 9 000 kausityöntekijää kolmansista maista. Tähän lukumäärään eivät kuulu esimerkiksi luonnonmarjojen poimijat.