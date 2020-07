Markku Vuorikari

Etanoiden torjunnasta kannattaa huolehtia heti syysöljykasvien kylvön jälkeen.

Syysöljykasvien kylvöaika lähestyy, muistuttaa RypsiRapsi 2025 -hanke.

Syysöljykasvien viljely on hyvä mahdollisuus öljykasvien tuottamiseen. Niiden satopotentiaali on kevätmuotoisia korkeampi ja tuholaisongelmat pienemmät tai niitä ei ole juuri lainkaan.

Lisäksi syysmuotoisten öljykasvien etuina on alhainen siemenkustannus, ne lisäävät tilan talviaikaista kasvipeitteisyysalaa ja niillä on erinomainen esikasviarvo, hankkeen Facebook-päivityksessä todetaan.

Syysrapsista on tarjolla laaja valikoima satoisia lajikkeita. Syysrypsi puolestaan talvehtii syysrapsia paremmin ja sillä on myös joustavampi kylvöaika. Syysrypsi on hyvä vaihtoehto myös luomuviljelyyn.

Syysrapsi vaatii aikaisen kylvön. Suositeltu kylvöajankohta on 25.7.–10.8. Viimeistään 20. elokuuta.

Syysrypsin kylvöä voi venyttää helpommin elokuun puoliväliin saakka.

Kylvösiemenmäärä on pidettävä pienenä. Tavoitteena on syysrapsilla 40–50 kasvia neliöllä ja syysrypsillä 100 kasvia neliöllä.

RypsiRapsi 2025 -hanketta voi seurata verkossa osoitteessa rypsirapsi.fi