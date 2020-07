”Normaali vuosi tästä tuli sittenkin” – mansikkasato yllätti viljelijät positiivisesti Kerimäellä

Saara Lavi

Kerimäkeläiset marjanviljelijät Aira ja Jussi Kirmanen iloitsevat runsaasta mansikkasadosta ja itsepoiminnan suosiosta.

Pääasiassa mansikkaa ja perunaa viljelijät Jussi ja Aira Kirmanen Savonlinnan Kerimäeltä uskaltavat jo hieman huokaista helpotuksesta.

”Normaali vuosi tästä tuli sittenkin”, Jussi Kirmanen sanoo.

Kevään synkät tunnelmat ja epätietoisuus poimijoiden löytymisestä ovat takana. Satoa on tullut tilan kummastakin pääkasvista hyvin, ja mansikan pääsatokausi jatkuu vielä ainakin tämän viikon.

”Nyt kerätään kolmatta viikkoa jo, ja sato alkaa taittua loppupuolelle. Ensi viikolla alkaa vähentyä”, Jussi Kirmanen sanoo.

Koko sato on myös saatu poimittua, vaikka tilan vakituinen 25 hengen poimijajoukko Venäjältä ei ole päässyt tulemaan töihin.

”Sekavaa on ollut, poimijoita on tullut ja mennyt, mutta onneksi itsepoiminta on ollut tosi suosittua, se on ollut pelastus. Juuri ja juuri ollaan saatu kaikki poimittua”, Aira Kirmanen toteaa.

Marjat on poimittu paikallisin voimin. Poimijoiden ikähaitari on Kirmasten mukaan alle täysi-ikäisistä eläkeläiseen ja joukossa on myös muista töistä kesälomaa viettäviä työntekijöitä.

Kirmasen mansikoiden päälajike Polka on menestynyt hyvin viime päivien kosteassa ja viileässä säässä, ja härmääkin on esiintynyt tänä kesänä hyvin vähän. Kosteuden ansiosta marjojen koko on hyvä, vain helleaikana poimitut ensimmäiset mansikat olivat kooltaan pienempiä.

Vadelmien sadosta Kirmaset ennakoivat myös melko hyvää. ”Vadelmat kärsivät jonkin verran talvituhoista, mutta raakileita on paljon”, Jussi Kirmanen kertoo.

Perunakasvusto oli kesän alussa todennäköisesti kärsinyt hieman kylmästä ja mukulat olivat kooltaan epätasaisia, mutta nyt satoa tulee myös perunasta mukavasti, Kirmaset kertovat.

Hyvän tilanteen taustalla on sopiva kosteus.

”Täällä on satanut jonkin verran, kastella ei ole paljon tarvinnut. Vahingollisia sateita ei kuitenkaan ole tullut, vaikka enimmillään on satanut 70 milliä päivässä. Onneksi ei ole tullut rakeita. Viime viikko oli hyvää poutaa ja poiminnan rytmi on saatu pidettyä hyvänä ”, Jussi Kirmanen sanoo.

Viljalle kosteutta on jo paikoin hieman liikaakin. ”Suolohkoilla on keltaisuutta kosteuden takia”, Kirmanen kertoo.

