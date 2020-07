Fazer lopettaa Maire-perusmaidon valmistuksen – ei vaikutusta sopimustuotantoon

Jaana Kankaanpää

Maire-perusmaitoja ei enää valmisteta.

Fazer on lopettanut Maire-tuoteperheen perusmaitojen valmistuksen, mutta jatkaa muun muassa laktoosittomien tuotteiden sekä ruuanlaittoon ja leivontaan suunnattujen tuotteiden valmistusta.

Maire-tuoteperhe on alun perin Kaslinkin luoma, mutta se siirtyi viime vuonna yrityskaupassa Fazerin omistukseen.

Muutos tuotevalikoimassa ei vaikuta maidonsopimustuottajiin, kertoo Fazer Lifestyle Foodsin toimitusketjun johtaja Heli Anttila.

"Tuottajat ovat meille hyvin tärkeitä ja yhteistyö tilojen kanssa on jatkossakin tiivistä. Maitomäärä on tasaisessa kasvussa ja toivomme, että kasvu jatkuu", Anttila kertoo.

Perusmaitojen tuotannosta luopuminen on seurausta kulutuksen muutoksesta, joka on ollut näkyvissä jo pidempään. "Kulutus on jo pidempään suuntautunut enemmän muihin tuotteisiin, kuten maitojuomiin."

Fazer on kertonut investoivansa vuoden sisällä 10 miljoonaa euroa Kouvolan Korian tehtaalleen. Sinne keskitetään Yosa-kauratuotteiden valmistus, joka on aiemmin tehty Kaarinassa. Kaarinan tehdas suljetaan. Korian investointien taustalla on kauratuotteiden kysynnän kasvu maailmalla.

Lue myös:

Fazer laajentaa Korian tehdasta – lisää tuotantolinjoja kauratuotteille, maitotuotteiden valikoimaa karsitaan

Jättääkö yritysten vegeinto maidon ja lihan paitsioon?