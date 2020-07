Etsinnässä turvallisin maatila – Voittajalle luvassa 5 000 euroa

Melan teemavuoden kilpailun tavoitteena on nostaa tilojen hyviä käytäntöjä esiin.

Jarno Mela

Turvallisella maatilalla myös lasten turvallisuus otetaan huomioon. Arkistokuva.

Kuluva vuosi on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela) työturvallisuuden vuosi. Siihen liittyen Mela on valinnut joka kuukaudelle teeman, joka liittyy tapaturmien torjuntaan. Heinäkuun teema on kaatuminen ja sen ehkäiseminen.

Lisäksi käynnissä on Turvallinen maatila 2020 -kilpailu. Siinä etsitään tilaa joka panostaa työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja terveyteen sekä ottaa lasten turvallisuuden huomioon tilalla.

"Tavoitteena on kisan kautta nostaa esiin ja jakaa hyviä käytäntöjä", asiantuntija Anna-Riikka Pukari Melasta sanoo.

Osallistujia on Pukarin mukaan tullut jo mukavasti, mutta lisää odotetaan. "Sellaisia tiloja on varmasti paljon, joilla on asiat hyvin."

Voittajaksi valittu tila palkitaan 5 000 eurolla, ja muut osallistujat pienemmillä turvallisuutta edistävillä palkinnoilla. Kilpailuun voi osallistua syyskuun loppuun saakka. Pukarin mukaan hakemuksen vuoksi ei kannata stressata. "Tärkeintä on herättää raadin mielenkiinto esimerkiksi kuvilla. Otamme potentiaalisiin hakijoihin kyllä yhteyttä, ja kysymme lisää."

Kilpailusta ja teemavuodesta löytyy lisää tietoa Melan verkkosivuilta.