Herne, ruis ja kaura lupaavat parhaiten satoa Lappeenrannassa: "Pääasiassa ihan kohtuulliset satonäkymät"

Hanna Koikkalainen

Noin puolimetrinen hernekasvusto on pysynyt hyvin pystyssä ilman kasvunsäädettäkin, toteaa viljelijä Ville Laapio Lappeenrannan Nuijamaalla.

Runsaan kymmenen vuoden ajan vuosittain noin 10–30 hehtaarilla härkäpapua viljellyt lappeenrantalainen Ville Laapio kylvi tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös hernettä. Tavoitteena on saada kolmen hehtaarin alalta siementä, ja vaihtaa vuosittaista härkäpapualaa herneeseen, jolle on paremmat markkinat.

Astronaute-herne näyttää lupaavalta. 50–60 senttiä korkea kasvusto on terhakasti pystyssä, vaikka Laapio torjui pellolta vain rikkoja, mutta ei käyttänyt tänä vuonna sallittua kasvunsäädettä.

"Palkoja on noin 15 per kasvi, ja yhdessä palossa on 7–9 siementä. Kyllä tästä on odotettavissa ihan satoa", Laapio arvioi pellon laidalla.

Härkäpapupellot kärsivät tänä vuonna jonkin verran jauhosavikasta ja hieman varmaan kuivuudestakin.

"Kasvissa on 10–15 palkoa. Kukkia on vielä, mutta saa nähdä, jaksaako kasvusto muodostaa niistä enää palkoja. Satoa voi tulla ehkä keskimäärin 2 000 kiloa hehtaarilta, mikä on aika tavallinen sato", Laapio arvioi.

Hän viljelee lisäksi ruista, rypsiä, kauraa, ohraa ja kevät- sekä syysvehnää.

"Huhtikuussa kylvetyt näyttävät hyviltä, niistä odotan ihan hyviä satoja. Toukokuussa kylvetyt ovat huonompia."

Etenkin ensimmäisenä kylvetyt kaurat ovat menestyneet hyvin. Ruis ulottuu jo olkaan asti, mutta on toistaiseksi pystyssä. "Kelit saisivat pysyä tällaisina kuin nyt, mutta tuulla saisi vähän enemmän", viljelijä toivoo.

Rypsiä Laapio kylvi parin vuoden tauon jälkeen, ja hetken jo katui, mutta nyt tilanne näyttää paremmalta. "Rypsi on onneksi petrannut ja haaronut sekä kukkinut yllättävän hyvin."

Kokonaisuudessaan Laapio arvioi alueen satonäkymiä ihan kohtuullisiksi. "Kevät oli ihan hyvä. Sateet olisivat saaneet tulla aikaisemmin ja tasaisemmin, mutta muuten sademäärä on täällä ollut hyvä."