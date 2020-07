Maitosuomen fuusio on sujunut johtoportaan mukaan jopa yllättävän vaivattomasti — nyt Valion suurinta osuuskuntaa työllistää sopimushankintaan siirtyminen

Maito­suomessa on onnistuttu yhdistämään vanhojen ­osuuskuntien ­parhaita puolia, hallituksen puheen­johtaja Mikko Heikkinen toteaa.

Heta-Linnea Kovanen

Maitosuomi ja ItäMaito fuusioituivat yhdeksi osuuskunnaksi 1.9.2019.

Valion suurin omistajaosuuskunta Maitosuomi viettää reilun kuukauden kuluttua ensimmäistä syntymäpäiväänsä. Osuuskunta Maitosuomi syntyi kahden osuuskunnan, Osuuskunta Maitosuomen ja Osuuskunta ItäMaidon, fuusioituessa 1.9.2019.

Maitosuomen toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen ja osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Heikkinen kertovat fuusion sujuneen jopa yllättävän vaivattomasti. Kaksikko arvelee, että taustalla on osuuskunnan tuottajien kokemus aikaisemmista fuusioista.

”Sekä ItäMaito että Maitosuomi olivat aikaisemmin olleet mukana fuusioissa. Se on todennäköisesti vaikuttanut aika paljon tämänkin fuusion onnistumiseen”, Heikkinen toteaa.

”Kun järjestelmiä yhdistetään, niin aina siinä tekemistä riittää. Minun käsittääkseni ne asiat eivät kuitenkaan ulospäin toiminnassa näkyneet”, Lukkarinen lisää.

Heikkinen kokee, että osuuskunnan palvelutaso on fuusion myötä parantunut. Esimerkiksi osuuskunnan asiantuntijapalveluiden henkilöstöt ovat voineet selkeästi erikoistua johonkin tiettyyn tuotannon osa-alueeseen.

Fuusion myötä molempien osuuskuntien parhaita puolia on pyritty yhdistämään toisiinsa. Yhtenä esimerkkinä Heikkinen nostaa esille tilasäiliöiden omistajuus- ja huoltojärjestelyt eri tiloilla.

”Itäisessä Suomessa tiloilla on laajasti käytössä osuuskuntien omistamat ja tilojen vuokraamat säiliöt. Vanhalla Itämaidolla oli palveluksessaan oma huoltohenkilöstö tilasäiliöiden huoltoon.

Vanhan Maitosuomen puolella säiliöt ovat puolestaan tilojen omistuksessa, ja osuuskunta organisoi huollon sopimusyrittäjien kautta. Uudessa osuuskunnassa yhdistellään molempia malleja.

”Se toimii erinomaisesti. Meillä on edelleen oma tilasäiliöiden huoltoon erikoistunut henkilöstö, minkä lisäksi palettia täydennetään sopimusyrittäjien avulla. Tilat saavat itse ratkaista, ostavatko tilasäiliön omistukseensa vai vuokraavatko osuuskunnalta. Palvelukokonaisuus on ottanut askelen parempaan suuntaan.”

Maitosuomen maidonhankinta-alueeseen kuuluu 117 kuntaa Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, Pohjois-Hämeessä, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Maitosuomeen kuului noin 2 400 omistajatilaa. Kokoa Valion suurimmassa omistajaosuuskunnassa siis riittää. Miten kaikkien tuottajien ääni saadaan varmasti kuuluviin?

”On totta, että meidän toiminta-alueemme on laaja ja että osuuskunnassa on paljon erilaisia maidontuotantoon liittyviä toimintatapoja. Meillä järjestetään mahdollisimman laajalti erilaisia tilaisuuksia ympäri osuuskuntaa. Osuuskunnan hallintonkin on valittu maidontuottajia ympäri alueen”, Heikkinen vakuuttaa.

Fuusio ei ole ainut osuuskunnan tuottajien kohtaama mullistus viimeisen vuoden aikana. Valioryhmä ilmoitti alkuvuodesta siirtyvänsä maidon hankinnassa sopimustuotantoon tämän vuoden aikana. Vaikutukset tiloille alkavat näkyä ensi vuoden alussa.

Valio on jo tehnyt hankintaosuuskuntien kanssa sopimukset Valion vastaanottaman raakamaidon määristä.

Ensi alkuun tilakohtaiset sopimusmäärät on määritelty tilojen aikaisempien vuosien maidontuotannon perusteella.

”Meillä oli kesäkuussa sähköinen haku, jossa historiatietojen perusteella tehtyihin sopimusmäärin pystyi hakemaan oikaisua esimerkiksi juuri tapahtuneiden investointien tai poikkeavan tilanteen takia. Nyt meillä on oikaisuhakemusten käsittely menossa”, Lukkarinen kertoo.

Oikaisuhaun jälkeiset sopimusmäärät vahvistetaan Maitosuomessa syyskuun loppuun mennessä. Sopimukset astuvat voimaan ensi vuoden alussa. Lukkarisen mukaan sopimustuotantoon siirtymisen valmistelu on ollut iso urakka.

”Hyvä, että fuusio meni aikaisemmalla aikataululla. Jos tässä olisi vielä fuusio sopimustuotannon ohella hoidettavana, niin en tiedä, miten olisi saatu hommat hoidettua”, Lukkarinen päivittelee.

Heikkisen mielestä sopimustuotantoon siirtyminen on maitoalan kannalta välttämättömyys.

”Tuotanto ja kulutus muuttuvat. Maailmanmarkkinat ovat eläneet jo pidemmän aikaa turbulenssissa. Jollakin tavoin toimintaan tarvitaan ennustettavuutta ja vakautta. Uskon, että sopimustuotanto on tullut jäädäkseen.”