Ruotsissa on yksi kunta, jossa on lehmiä enemmän kuin vakituisia asukkaita

Länsinaapurin luomulehmäalaa hallitsee Linköping, missä joka kolmas lehmä on luomussa.

Pasi Leino

Ruotsissa vain yhdessä kunnassa lehmien määrä päihittää ihmisten määrän.

Ruotsissa on yksi kunta, jossa on enemmän lehmiä kuin vakituisia asukkaita.

Borgholmin kunnassa Öölannin saaren pohjoisosassa on 1,2 lehmää jokaista asukasta kohti, Ruotsin maatalousviraston tuore tilasto kertoo.

Kakkonen ja kolmonen jäävät kauas jälkeen: Ydren kunnassa on 0,7 ja Kindan kunnassa 0,6 lehmää asukasta kohti.

Tilaston tiedot ovat viime vuodelta. Mukana ovat sekä maidon- että lihantuotannossa olevat lehmät.

Eniten lehmiä oli viime vuonna Gotlannin saarella, joka on yhtä ainoaa kuntaa. Se vei ykköspaikan 19 200 lehmällä. Seuraavina ovat Falköping 13 150 lehmällä ja Borgholm 12 600 lehmällä.

Gotlannissa on eniten myös nautatiloja, 353 kappaletta. Siellä lehmämäärä tilaa kohti on maan suurin, 54 eläintä.

Gotlanti voittaa kisan myös, kun kaikki naudat, myös vasikat, hiehot ja sonnit, lasketaan mukaan.

Tilastossa on eritelty myös luomulehmät. Niitä on eniten, 3 500, Etelä-Ruotsin Linköpingissä. Siellä joka kolmas lehmä on luomussa.