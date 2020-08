Video: Mininaudat ovat nyt suosittuja lemmikkejä Yhdysvalloissa – Rich Bogle esittelee miniatyyrikarjaansa

"Nauta on koostaan huolimatta aina tuotantoeläin, ei lemmikki", painottaa tuoteryhmäpäällikkö Pirkko Taurén Fabasta.

Minikokoiset tuotantoeläimet kasvattavat suosiotaan maailmalla. Suloiset kuvat minipossuista, -hevosista ja -naudoista leviävät muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa amerikkalainen Country Music Nation -verkkosivusto on koonnut kuvia minilehmien omistajien Twitter- ja Facebook-päivityksistä.

"Jos pidät naudoista, mutta sinulla ei ole maatilaa, voit ostaa suloisen minilehmän lemmikiksi", kerrotaan amerikkalaisella Country Music Nation -verkkosivulla.

Pienikokoinen nauta on mahtava lemmikki tai sen avulla voi tutustuttaa lapsia maatilan elämään, sivusto hehkuttaa. Koosta riippuen mininauta maksaa noin 1 500 euroa; mitä pienempi eläin on, sitä enemmän se maksaa.

Verkkosivustolla on video, jolla Rich Bogle kertoo mininautakarjastaan. Bogle Farms -nimisellä tilalla Floridassa Yhdysvalloissa on kasvatettu nautoja vuosikymmeniä, mutta mininautoihin on keskitytty kymmenisen vuotta, Bogle kertoo. Rotuina ovat muun muassa Texas longhorn ja seebu.

Boglen mukaan mininautojen pitäminen ei eroa muista naudoista; niitä voi yhtä lailla lypsää tai kasvattaa lihaksi. Hän myös mainitsee, että pieni nauta soveltuu lemmikiksi.

Mininautojen pitämisen etuja Boglen mielestä on, etteivät ne tarvitse kovin korkeita aitoja ja niille riittää tavanomaista pienempi laidunala.

Minilehmiä ei yhdistä rotu vaan se, että ne ovat pieniä. Irlannista lähtöisin oleva dexter ja intialainen vechur ovat luonnostaan pienikokoisia rotuja.

Country Music Nation -sivusto kertoo, että suuri osa suosituista mininaudoista on saatu aikaan jalostuksella. Esimerkkinä on mini-angus (Lowline Angus), jonka jalostukseen sivustolla kerrotaan menneen 15 vuotta.

Olipa nauta minkä kokoinen tahansa se on tuotantoeläin ja vaatii hyvin voidakseen asianmukaiset tilat ja ruokinnan, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Pirkko Taurén Fabasta. "Nauta on laumaeläin ja sen hyvinvoinnin kannalta yksittäisen naudan pitäminen on arveluttavaa."

Ennen kuin säntää hankkimaan itselleen mininautaa, on syytä ottaa huomioon muutama muukin asia.

Vaikka hankkisi vain yhden naudan – suuren taikka pienen – on rekisteröidyttävä nautaeläinten pitäjäksi. Näin määrää EU, Taurén muistuttaa.

Niin ikään nautojen merkitseminen on pakollista, joten kaikenkokoisissa korvissa on oltava korvamerkit. Voi sanoa, että korvamerkit ovat naudan henkilöllisyystodistus.

