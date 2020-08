Meijerijätti kehitti lehmille maidon bakteereista Kowbuchan – tuotteen toivotaan vähentävän metaanipäästöjä

Kombucha on trendikäs teejuoma, jonka nauttiminen ei vähennä kasvihuonekaasupäästöjä. Toisin on Kowbuchan laita; näin uskoo uusiseelantilainen Fonterra-meijeri

Jussi Knaapi

Fonterran kehitelmästä on vielä pitkä matka valmiisiin tuotteisiin.

Uusiseelantilainen meijerijätti Fonterra on kehittänyt lehmänmaidon sisältämistä bakteereista probioottituotteen. Sen sisältämien bakteerien tarkoitus on vaikuttaa lehmän pötsimikrobeihin ja tätä kautta lehmän röyhtäilemän ja piereskelemän metaanin määrään.

Yhtiön on nimennyt juoman Kowbuchaksi. Se on sanaleikki kombuchasta, joka on suosittu fermentoimalla valmistettu teejuoma (cow= englanniksi lehmä).

Esikuvansa tavoin myös Kowbucha on valmistettu fermentoimalla eli käyttämällä.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, innovaatio voi vähentää Uuden-Seelannin hiilidioksidipäästöjä jopa 20 prosentilla, kertoo tutkimusjohtaja Mark Piper.

Suin päin Kowbuchaa ei lehmille aiota antaa. Piper painottaa, että tuote ei saa vaikuttaa lehmiin tai niiden tuottamaan maitoon ja lihaan vahingollisesti.

Tuotteen kehittely on niin alkuvaiheessa, että Fonterra ei vielä tiedä, onko Kowbucha lopulta juoma vai rehu ja kuinka usein sitä pitää lehmille antaa.

Riittäisikö kerran vuodessa vai onko sitä syötettävä päivittäin? Voisiko tuotteen hyvät ominaisuudet siirtyä emästä vielä syntymättömään vasikkaan, Piper pohtii.

