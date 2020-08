Epämieluisat pitkäkaulat himoitsevat rovaniemeläisen Ari Ruotsalaisen ohraa: "Mennään kilpaa kurkien kanssa"

Ilpo Kiuru

Viime vuonna kurjet polkivat Ari Ruotsalaisen ohrapeltoa neljän hehtaarin alalta: yhden lohkon kokonaan ja puolikkaan toisesta.

"Kasvuun lähtö oli keväällä nihkeää, kun alla oli pieni routa. Hietamaalla sato kyllä ehtii, vaikka ensin oli kuivaa ja heinäkuussa sademäärä rikkoi 200 millin rajan", mies uksii.

Yhden varauman hän kuitenkin esittää.

"Kurkien kanssa mennään kilpaa. Pitää ehtiä ennen kuin ne tulevat polkemaan oljet", Ruotsalainen sanoo.

Kokemuksen perusteella kisa ei ole lainkaan poissuljettu.

"Viime vuonna meni neljä hehtaaria: yksi lohko kokonaan ja puolikas toisesta", mies muistelee.

Oljenpolkijat ovat antaneet kuulua itsestään jo tänä vuonnakin. Keväällä matkalla pohjoiseen näyttäytymässä kävi Ruotsalaisen laskennan perusteella 160 kurkea, 60 joutsenta ja iso parvi hanhia.

Outoja käypäläisiä pelloilla eivät ole myöskään porot ja hirvet.

Poroaita on rakennettu nelostien länsipuolelle radan varteen niin, että eläimet jäävät radan ja Kemijoen väliin ja hakevat syömisensä siltä alueelta.

Hirvet taas käyvät hammastelemassa heinäpaaleja juuri sen verran, että paalit rikkoutuvat, mutta eivät niin paljon, että vahingoista saisi korvauksia.

Ruotsalaisella on navetassa 30 lypsävää. Peltoa on ohralla 18 hehtaaria, viljelykierron vuoksi. Aiemmin on ollut enemmänkin.

"Vähiinhän tämä menee. Ei taida Lapissa enää moni pelkkää viljaa kasvattaa", hän sanoo.

MTK-Lapin toiminnanjohtaja Kaija Kinnunen vahvistaa tiedon.

"Liekö pari", hän heittää ulkomuistista.

Ensimmäisestä säilörehusadosta tuli Ruotsalaisen mukaan huono. Syyssadosta hän sanoo tulevan hyvän. Turvemaiden osalta tunnelmat tosin ovat vielä odottavat.

