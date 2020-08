Lampaat pysyvät Pelson vankilatilalla vielä pari vuotta – muutto Lappian ammattiopistolle edessä vasta vuonna 2022

Miska Puumala

Pelson vankilan maatilalla on runsaat 400 lammasta. Osa vangeista työskentelee lampolassa ja kokee työn mieluisaksi.

Pelson vankilan suomenlampaat ja kainuunharmakset eivät ainakaan vielä tänä vuonna muuta Lappian ammattiopistoon Tervolan Louelle.

"Siellä ei ole vielä lampolaa, se pitää ensin rakentaa. Nyt rakennusta vasta suunnitellaan", toteaa työnjohtaja Petri Väisänen Pelson vankilan maatilalla Vaalassa.

Hänen tietonsa mukaan lampaiden muutto tapahtuu jossakin vaiheessa vuotta 2022. Takarajaksi on asetettu vuoden 2022 loppu. Lampaita on pidetty vankilatilalla vajaat 50 vuotta ja toiminnan lakkauttamista on suunniteltu aiemminkin. "Kolme kertaa jo minun 14 vuoden työuran aikana", Väisänen sanoo.

Lampaiden määrää vähennetään pikkuhiljaa. Pelsolla on nyt noin 400 uuhta sekä joukko siitospässejä eri sukulinjoista. Louelle siirtyvät aikanaan noin 300 uuhta ja lähes kaikki pässit. Keväällä vankilan lampolassa syntyi noin 200 karitsaa, syyskaritsointia ei tänä vuonna ole lainkaan.

"Keväälle astutetaan ehkä noin 150 uuhta", Väisänen arvioi.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ryhtyi keväällä 2019 etsimään Vaalan kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Pelson vankilatilan naudoille ja lampaille uutta paikkaa, koska Pelson vankilatoiminnot siirretään Vaalan keskustaan.

Vankilan maatilatoiminta päättyy ja sinne sijoitetut alkuperäisrotujen geenipankkikarjat tarvitsevat uuden sijoituspaikan vuoden 2022 loppuun mennessä. Vankilatilan noin 350 peltohehtaaria tulevat myös myyntiin toiminannan lakkauttamisen myötä. "Niille varmaan löytyy halukkaita ostajia", Väisänen arvelee.

Geenipankkikarjoilla varmistetaan alkuperäisrotujen, lapinlehmän, kainuunharmaslampaan ja suomenlampaan säilymistä.

