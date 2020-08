Viljat puidaan yhä vanhemmalla kalustolla

Jussi Partanen

Puimurit ovat pitkään käytössä. Tämäkin akseli sopii 70-luvun puimuriin, toteaa johtaja Sami Seppälä Sampo-Rosenlewilta.

Jälkimarkkinoinnin johtaja Sami Seppälä Sampo-Rosenlewilta kiertää puimuritehtaan varaosavarastoa Porissa ja nappaa käteensä rataspäisen vetoakselin. Pinossa on kymmeniä muita. ”Tämä käy 70-luvun puimuriin.”

Suomessa on ollut vuosikauden huolestuneita puimureiden ikääntymisestä, kun uusia myydään vähän. Viime vuosi jäi historiaan dramaattisen heikkona, tiloille toimitettiin vain 83 uutta puimuria. Nyt noustaan viime vuosikymmenelle tuttuihin määriin, 120–130 uuteen puimuriin, Seppälä arvioi.

”Onhan se vähän, mutta ilmeisesti runsaan sadan puimurin uusiminen vuosittain riittää. Niin elettiin koko viime vuosikymmen. Vanhaa kalustoa on edelleen paljon käytössä ja suurin osa 80-luvulla tehdyistä taitaa liikkua tänäkin syksynä”, Seppälä arvelee.

”Myynti alkaa kasvaa, kun vanhoilla koneilla ei enää selviydytä. Sekin aika tulee.”

Kappalemyynti ei kerro kaikkea, sillä puimurien koko ja teho sekä korjattava ala kasvavat. Viime vuosikymmenen puolivälissä uudella puimurilla oli takana 120–130 hehtaaria, nyt varmaan pitkälti yli 150 hehtaaria, Seppälä arvelee.

Ratkaisevia hetkiä ovat sukupolvenvaihdokset, kun jatkajat miettivät, puidaanko itse vai käytetäänkö urakoitsijoita, Seppää toteaa.

Puimurien ikääntyminen näkyy varaosakaupassa, joka on käynyt jo tovin vilkkaasti. Heinä-elokuu on vuoden vilkkainta aikaa ja elokuun puintikaudella toimitetaan ehkä neljäsosa koko vuoden menekistä, Seppälä kertoo.

Varaosatiskillä näkee nopeasti, minkälainen korjuukausi on. Haastatteluhetkellä viime viikon torstaina puinnit olivat juuri alkamassa eikä sääennusteissa näkynyt sateita. Se lupaa helppoa kautta. Myös viljelijät jaksavat silloin hyvin eikä väsymyksestä johtuvia vahinkoja satu samalla tavalla kuin märkinä syksyinä.

Pientä lisämaustetta tulee siitä, että etenkin maan länsiosien kevätviljoissa on runsaasti jälkiversontaa.

Sampo-Rosenlew käynnisti viikonloppuna omat varaosakuljetukset Etelä-Suomeen ja Pohjanmaalle. Normaalitkin tavarakuljetukset ovat käytössä, mutta omilla kuljetuksilla saadaan joustoa toimitusaikoihin ja kuljetus pelaa myös viikonloppuisin.

Tilattu osa lähtee tehtaalta ja on aamulla haettavissa, jos tilaus tulee ennen iltakuutta.

”Kentällä tiedetään, missä autot kulkevat ja osat haetaan tarvittaessa autosta keskellä yötä. Moni käy myös hakemassa osia tehtaalta, kun seisokkeihin ei ole varaa.

Jussi Partanen

Varaosien etsiminen voi olla salapoliisityötä etenkin vanhoihin puimureihin ja kokemuksesta on etua. 40 vuoden uran jo tehnyt Juhani Eriksson sekä Jukka Kotiranta pakkasivat runsas viikko sitten Ruotsiin meneviä puimurin osia

Puimurin ylläpito korostuu, kun uusia koneita myydään vähän. ”Ennakoivaa huoltoa ei voi korostaa liikaa, vaikka hyvään suuntaan on menty. Puimureista pidetään parempaa huolta kuin ennen. Uuteen koneeseen ostetaan usein myös huoltopaketti”, Seppälä sanoo.

Puimurimyyjät ovat kertoneet, että vaihtokoneet ovat menneet hyvin kaupaksi ja uudehkot vaihtokoneet viedään käsistä.

Puimuri on varaosien suhteen erilainen kuin moni muu kone, sillä kuluvia osia on enemmän ja käyttökausi on lyhyt ja hektinen. Kiilahihnat ja leikkuupöydän osat ovat kulutustavaraa. Toisinaan puimuri osuu esteeseen.

Jussi Partanen

Viimeiset tämä kauden puimurit odottivat kuljetusta Porin tehtaan pihassa viime viikolla.

Sampo esitteli marraskuussa roottoripuimurin, jonka pitäisi nostaa puintitehoa jopa kolmanneksella. Tälle kaudelle tehtiin pieni sarja, jota testataan pääosin kotimaassa. Myynti alkaa puintikauden jälkeen.

Seppälä pohtii puimurien koon kasvua. Tehokkuutta on haettu kasvattamalla koneiden kokoa, mutta miten kauan sama jatkuu. Puimureiden säätöjä on automatisoitu jo tovin ja seuraava askel voi olla, ettei kuljettajaa enää tarvita. Se voi tehdä pienistä ja edullisista koneista houkuttelevia.

”Ilman kuljettajaa liikkuvia puimureita voi ilmestyä yllättävän pian, muutaman vuoden päästä. Muutoksia tulee myös huoltoon. Uudet puimurit keskustelevat jo tehtaan kanssa. Seuraavaksi ne saattavat tilata huollon paikalle, kun tarvetta tulee. Se on työn alla.”

Varjopuolena on, että puimurin käyttäjien osaaminen heikkenee, kun automatiikka hoitaa kaiken.

Jossain vaiheessa osaamista kuitenkin tarvitaan kuten silloin, kun puidaan äärioloissa, märässä ja peltojen kantavuuden äärirajoilla, Seppälä pohtii liialliseen automatiikkaan luottamisen riskeistä. ”Osaako tehdas opettaa koneet sellaisiin oloihin?”

Katso videolta, kuinka hurraa yli 50-vuotias puimuri – Ilkka Mattilan luotettava kumppani ei ole pettänyt kertaakaan

50 vuoden puinnit samalla puimurilla – kypäräpäinen isäntä ja MF86 ovat sitkeä pari

Jussi Partanen

Sami Seppälä esittelee huoltopakettia, johon on koottu tarvittavat osat terälappujen ja sormien vaihtoon.