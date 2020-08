Tarkkailu tarpeen: Lämmin sää lisännyt syysviljojen kahukärpäsriskiä

Erja Huusela-Veistola

Kahukärpäsiä kelta-ansassa.

Kahukärpäsiä on runsaasti liikkeellä ja tavanomaista lämpimämpi sää on lisännyt syysviljan oraiden vioitusriskiä, Luonnonvarakeskus Luke tiedottaa.

Kahukärpäset ovat aktiivisia päiväsaikaan. Vallitseva aurinkoinen ja lämmin sää suosii niiden lentoa ja munintaa.

Lisäksi lämmin sää edesauttaa kahukärpäsen toukkien kehitystä ja viljojen kasvupisteiden vahingoittumista.

Kahukärpästen tarkkailu ja mahdollinen torjunta ovat ajankohtaisia lohkoilla, joilla syysviljat ovat juuri orastuneet.

Karkea kahukärpäsen torjuntakynnys on yli viisi kahukärpästä vuorokaudessa puolikkaan A4-arkin kokoista kelta-ansaa kohti. Torjunta kohdistetaan aikuisiin kahukärpäsiin ennen munintaa ja se on tehtävä jo viljan ollessa 1,5–2-lehtiasteella.

Kahukärpässeurannan yhteydessä kannattaa tarkkailla myös kaskaita, koska niitä on ollut tänä kesänä runsaasti. Viirukaskasta on syytä tarkkailla etenkin niillä alueilla, joilla on aiemmin esiintynyt vehnän kääpiökasvuvirusta (WDV).