Puintikaudesta tulossa paikoin hyvin pitkä – kevätviljat kypsyvät hitaasti puitavaksi

Jukka Pasonen

Puintien edestyminen maan eri osissa.

Syysviljat ovat maan eteläosissa suurelta osin jo puitu, samoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Etelässä poikkeuksena on Kymenlaakso, jossa syysvehnää on vasta aloiteltu ja rukiistakin yli puolet on korjaamatta.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaan rannikolla syysviljojen puinnit ovat vielä selvästi kesken, selviää Vilja-alan yhteistyöryhmän (Vyr) tämänviikkoisesta puintikatsauksesta.

Kevätviljojen puinnit ovat vasta aivan alkutekijöissään. Pisimmällä ollaan Pohjois-Karjalassa, jossa kaurasta on puituna puolet ja ohrasta hieman vähemmän.

Kevätviljojen puinteja jarruttavat keskeneräiset ja jälkiversonnan kirjavoittamat kasvustot. Vyrin Varsinais-Suomen asiantuntijoiden mukaan vaarana on, etteivät viljat kuivu korkean puintikosteuden vuoksi kuivurissa riittävästi.

"Osaa lohkoista ei puida lainkaan heikon satokasvin ja vahvan rikkakasvuston vuoksi. Härkäpapukasvustoja on murskattu huonon kasvuston ja suurien rikkakasvimäärien vuoksi."

Myös Keski-Suomessa rikkojen kanssa on ongelmia, ja Pohjois-Savossa kasvustoja jouduttaneen murskaamaan.

Pohjois-Karjalassa viljaa menee huomattavia määriä vihantaviljana rehuksi.

Uudellamaalla ja Satakunnassa kevätviljat ovat tuleentuneet viime viikolla nopeasti. Puintien pääsesonki alkanee niissä samoin kuin Hämeessä ensi viikon alussa, Varsinais-Suomessa puolestaan viikon tai kahden kuluttua.

"Kevätviljojen kirjavuuden takia pelätään puintien kestävän koko syyskuun", todetaan Pirkanmaalta. Pohjois-Savossa arvioidaan puintikaudesta tulevan poikkeuksellisen pitkä.

Etelä-Pohjanmaalla viljojen kirjavuus on alkanut tasaantua.

Jos lämpimät säät jatkuvat, voidaan alueelta saada arvioiden mukaan kohtuullinen sato. Viljan laadun epäillään silti olevan viime vuotta heikompi.

Puintien viivästyminen on vähentänyt mahdollisuuksia syyskylvöihin. Varsinais-Suomen asiantuntijat toteavat, että kiinnostus syyskylvöjä kohtaan ei siksi tule täysimääräisesti realisoitumaan.

Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa pellot ovat kylvöjä ajatellen olleet myös hyvin kuivia. Uudenmaan asiantuntijat kiittelevätkin alkuviikon sateita syyskylvöjen näkökulmasta, mutta enempää vettä ei enää toivota.

Varsinais-Suomessa on jo kylvetty niin ruista ja vehnää kuin rapsia ja rypsiäkin. Etelä-Pohjanmaalla on päästy kylvämään vapaille lohkoille ruista.