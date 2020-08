Silmä ja kosteusmittari pettävät jälkiversonutta ohraa puivan

Antti Kantola

Jälkiversoneen ohran korjuu ja kuivaaminen sujuivat yllättävän helposti Kasvusto ei kuitenkaan ollut niin vihreää ja keskentuleentunutta kuin taustalla oleva, toteaa Esa Kaarto Vähästäkyröstä .

Silmään ja kosteusmittariin ei voi välttämättä nyt luottaa, kun viljoissa on poikkeuksellisesti jälkiversontaa, toteaa vanhaisäntä Esa Kaarto Vähästäkyröstä.

Kaarron tilalla puitiin viime viikolla 20 hehtaaria ohria. Vanhaisäntä kertoo yllättyneensä puinnin ja kuivauksen helppoudesta.

"Yleensä sadon arvioi kuivemmaksi kuin se sitten lopulta on. Nyt kävi päinvastoin. Kosteusmittari näytti jopa 30–40 prosentin lukuja. Silmämääräisesti kasvusto näytti kovin vihreältä, mutta ohrat kuivuivat viidessä tunnissa", Kaarto kertoo.

Kaarron mukaan lyhyt kuivausaika herätti epäilyjä ja kuivatun ohran kosteus testattiin kolmella mittarilla. Kaikki näyttivät alle 13 prosentin kosteutta.

Ensimmäistä vuotta tilaa pitävät tyttäret Riikka ja Katri Kaarto ovat puineet tähän mennessä 20 hehtaaria monitahoista Verttiä ja Toriaa.

"Osa ohrista joutui odottamaan peräkärryssä yön yli ja tuntuu, että jyvät alkoivat lämmetä. Pääsadon jyvät ehtivät kostua hieman vihreistä jyvistä, mutta kuivaus kesti silti vain kuusi tuntia", puintitöissä innokkaasti auttanut isä kertoo.

Puimaan meno hirvitti, kun jälkiversot olivat reilusti pääsatoa pidempiä ja peittivät alleen tuskin polveen yltävän pääsadon.

"Pelkäsimme myös, että puintikoneisto ja seulat tukkeutuvat jälkiversoista, mutta vielä mitä. Kaikki paikat kiilsivät, ja puinti ja kuivaus sujuivat ongelmitta. Tuleentuneita ja kovia jyviä oli niin paljon, varmaan 80–90 prosenttia sadosta", Esa Kaarto miettii.

Kaarron mielestä pellolla on syytä käydä ja seurata pääsadon valmistumista. Jos jää odottamaan sivuversoja, pääsatokin ehtii kostua eikä sivuversoista juuri kiloja kerry.

Kaarron mielestä sivuversojen merkitystä voi miettiä näinkin: Jos sivuversoja on 50 neliöllä, tähkissä on 20 jyvää ja tuhannen jyvän paino on 45 grammaa, silloin sivuversojen sadoksi tulee 450 kiloa hehtaarilta. Jyvät eivät kuitenkaan ole niin painavia eikä tähkissä ole jyviä noin paljon. 50 vihreää tähkää neliöllä on myös paljon.

Oikukkaan kesän takia ohrasato jää niukaksi Vähänkyrön lakeuksilla. Aikaisen Vertin sato lienee kolmen tonnin tuntumassa ja myöhäisen Torian alle neljä tonnia, kun yleensä saadaan viisi kuusi tonnia, viime vuonna yli seitsemän, Kaarto kertoo.

Puimuri erotteli jo suurimman osan vihreistä jyvistä ja kuivurin esipuhdistin loput. Esipuhdistimen kautta ajettua satoa on vasemmalla ja kuivaa ohraa oikealla.